***ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.04.2023 11:02
***ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmed Nureddin Çevik tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136149
BIST
12:435.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 10,10
|Açılış
|: 5.111
|
|Önceki Kapanış
|: 5.092
|
5.144
En Düşük
5.097
12:4319,2935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0244
|Açılış
|: 19,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6480
|
19,3079
En Düşük
19,2435
12:4321,0611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1309
|Açılış
|: 21,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2900
|
21,0720
En Düşük
20,8745
12:431.243,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 8,91
|Açılış
|: 1.243,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.234,09
|
1.245,01
En Düşük
1.231,97
BIST En Aktif Hisseler12:41
|AGESA
|29,64
|44.386.659
|% 9,94
|
|GLRYH
|8,74
|35.906.563
|% 9,94
|
|MARKA
|21,80
|3.386.129
|% 9,93
|
|RTALB
|8,78
|29.729.038
|% 9,89
|
|KSTUR
|371,10
|142.874
|% 9,79
|
|AVHOL
|17,00
|47.101.339
|% -9,96
|
|VANGD
|7,02
|7.275.157
|% -6,28
|
|ONCSM
|120,10
|118.075.482
|% -6,10
|
|KRGYO
|16,46
|7.161.452
|% -5,94
|
|YYAPI
|3,08
|137.724.450
|% -5,52
|
|GESAN
|81,85
|2.511.083.777
|% 0,12
|
|THYAO
|132,70
|2.062.984.702
|% -0,60
|
|EREGL
|36,12
|1.832.066.510
|% 0,67
|
|OYAKC
|36,24
|1.663.781.245
|% 5,35
|
|KRDMD
|18,98
|1.288.914.131
|% 0,85
|
|EKGYO
|7,32
|1.145.301.342
|% 0,41
|
|YKBNK
|10,07
|867.043.134
|% 1,00
|
|ZOREN
|5,12
|398.288.658
|% 4,92
|
|ISCTR
|12,11
|867.203.983
|% 0,41
|
|SKBNK
|2,52
|172.112.633
|% 1,20
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2893
|19,2924
|% 0,12
|
|Euro
|21,0510
|21,0600
|% 0,62
|
|Sterlin
|23,9321
|24,0521
|% 0,58
|
|Frank
|21,2485
|21,3765
|% 0,66
|
|Riyal
|5,1262
|5,1519
|% 0,10
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.003
|2.004
|12,11
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.243
|8,78
|
|Cumhuriyet
|8.501
|8.629
|51,00
|
|Tam
|8.539
|8.603
|24,00
|
|Yarım
|4.171
|4.210
|12,00
|
|Çeyrek
|2.085
|2.105
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,04
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|15,52
|15,54
|0,11
|
|B. Petrol
|84,78
|84,78
|0,60
|