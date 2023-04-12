***ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.04.2023 10:50
***ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmed Nureddin Çevik tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136690
BIST
14:295.173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 48,82
|Açılış
|: 5.128
|
|Önceki Kapanış
|: 5.124
|
5.174
En Düşük
5.121
14:2919,3157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0313
|Açılış
|: 19,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6650
|
19,3273
En Düşük
19,2721
14:2921,1070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0798
|Açılış
|: 21,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4500
|
21,1655
En Düşük
20,9931
14:291.247,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,61
|Açılış
|: 1.247,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243,18
|
1.254,45
En Düşük
1.241,71
BIST En Aktif Hisseler14:29
|KRGYO
|18,26
|14.553.342
|% 10,00
|
|BURVA
|33,66
|20.076.034
|% 10,00
|
|ATSYH
|107,80
|5.125.839
|% 10,00
|
|MARKA
|23,98
|10.724.911
|% 10,00
|
|EDIP
|8,59
|30.719.097
|% 9,99
|
|HEDEF
|21,74
|56.583.354
|% -8,04
|
|ONCSM
|113,20
|122.756.687
|% -5,67
|
|GESAN
|80,75
|1.041.170.931
|% -4,44
|
|AVHOL
|16,28
|45.190.536
|% -4,24
|
|YYAPI
|2,95
|110.173.385
|% -4,22
|
|THYAO
|135,20
|3.122.001.786
|% 1,65
|
|ASELS
|54,85
|1.687.724.851
|% 2,52
|
|KOZAL
|22,50
|1.541.919.722
|% 0,81
|
|EREGL
|36,36
|1.494.427.283
|% 0,44
|
|SISE
|44,64
|1.218.915.268
|% 1,36
|
|ZOREN
|5,52
|677.455.771
|% 2,99
|
|EKGYO
|7,15
|856.517.866
|% 1,55
|
|ISCTR
|12,24
|988.497.492
|% 0,74
|
|SKBNK
|2,58
|205.044.921
|% 0,78
|
|KOZAL
|22,50
|1.541.919.722
|% 0,81
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3115
|19,3157
|% 0,16
|
|Euro
|21,1011
|21,1070
|% 0,38
|
|Sterlin
|23,8920
|24,0118
|% -0,06
|
|Frank
|21,3327
|21,4612
|% 0,25
|
|Riyal
|5,1332
|5,1590
|% 0,09
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.009
|2.009
|5,73
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|4,60
|
|Cumhuriyet
|8.522
|8.651
|36,00
|
|Tam
|8.567
|8.622
|5,00
|
|Yarım
|4.184
|4.219
|2,00
|
|Çeyrek
|2.092
|2.110
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|15,61
|15,62
|0,07
|
|B. Petrol
|85,57
|85,57
|-0,04
|