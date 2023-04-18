***ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.04.2023 12:30
***ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmed Nureddin Çevik tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139624
BIST
13:245.056
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -3,07
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.105
En Düşük
5.043
13:2419,3986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0067
|Açılış
|: 20,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0300
|
19,6779
En Düşük
19,3667
13:2421,3201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1283
|Açılış
|: 21,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,6002
En Düşük
21,1634
13:241.249,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 6,50
|Açılış
|: 1.249,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,74
|
1.267,19
En Düşük
1.242,17
BIST En Aktif Hisseler13:22
|BRSAN
|133,10
|281.272.835
|% 10,00
|
|CVKMD
|153,60
|25.396.838
|% 9,95
|
|KOPOL
|35,82
|12.467.330
|% 9,94
|
|KERVN
|1,00
|2.186.869
|% 9,89
|
|GLYHO
|8,48
|197.216.971
|% 8,72
|
|IMASM
|57,15
|43.099.221
|% -9,91
|
|SNKRN
|25,30
|441.281
|% -5,95
|
|KLRHO
|27,82
|60.933.237
|% -5,69
|
|LIDER
|102,50
|35.961.330
|% -5,09
|
|AYCES
|82,10
|16.566.506
|% -4,87
|
|KOZAL
|25,14
|4.596.871.422
|% 2,03
|
|THYAO
|136,30
|2.179.320.525
|% 0,44
|
|KOZAA
|50,00
|2.066.285.671
|% 0,93
|
|ASELS
|52,55
|929.520.954
|% 0,96
|
|EREGL
|35,04
|903.933.657
|% -0,28
|
|KOZAL
|25,14
|4.596.871.422
|% 2,03
|
|EKGYO
|6,80
|458.638.587
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,05
|670.912.021
|% 0,33
|
|YKBNK
|10,25
|526.585.718
|% 0,99
|
|DZGYO
|3,30
|135.302.056
|% 6,80
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3963
|19,4017
|% 0,05
|
|Euro
|21,2998
|21,3180
|% 0,60
|
|Sterlin
|24,0388
|24,1594
|% 0,56
|
|Frank
|21,5501
|21,6799
|% 0,36
|
|Riyal
|5,1565
|5,1824
|% 0,14
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.003
|2.003
|7,64
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|5,08
|
|Cumhuriyet
|8.777
|8.910
|23,00
|
|Tam
|8.810
|8.929
|-9,00
|
|Yarım
|4.303
|4.365
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.151
|2.182
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,11
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,62
|15,63
|0,02
|
|B. Petrol
|84,50
|84,50
|-0,26
|