***ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.05.2023 15:09
***ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmed Nureddin Çevik tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148683
BIST
16:224.529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -32,80
|Açılış
|: 4.547
|
|Önceki Kapanış
|: 4.562
|
4.622
En Düşük
4.523
16:2219,5158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0140
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5189
En Düşük
19,4689
16:2221,3552
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,1015
|Açılış
|: 22,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,4771
En Düşük
21,2827
16:221.270,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,29
|Açılış
|: 1.270,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.275,59
En Düşük
1.265,14
BIST En Aktif Hisseler16:22
|OSMEN
|72,10
|18.928.684
|% 9,99
|
|PAMEL
|176,30
|73.995.990
|% 9,98
|
|RHEAG
|3,75
|2.944.124
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,37
|82.056.794
|% 9,95
|
|BRSAN
|125,00
|51.783.125
|% 9,94
|
|GRTRK
|22,70
|821.507.612
|% -9,99
|
|AVHOL
|23,46
|103.105.994
|% -9,98
|
|CWENE
|118,90
|3.020.199.865
|% -9,44
|
|OYLUM
|3,77
|65.057.553
|% -9,38
|
|SEKFK
|7,39
|39.985.244
|% -9,33
|
|ISCTR
|12,04
|4.254.889.316
|% 2,82
|
|KCHOL
|85,55
|3.469.031.282
|% 6,14
|
|CWENE
|118,90
|3.020.199.865
|% -9,44
|
|THYAO
|130,00
|3.014.492.684
|% -2,11
|
|AKBNK
|16,63
|2.558.586.122
|% 0,85
|
|ISCTR
|12,04
|4.254.889.316
|% 2,82
|
|YKBNK
|10,26
|2.105.805.673
|% 3,53
|
|AKBNK
|16,63
|2.558.586.122
|% 0,85
|
|SKBNK
|2,24
|266.045.634
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,53
|610.155.422
|% -0,36
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5123
|19,5158
|% 0,07
|
|Euro
|21,3505
|21,3552
|% -0,47
|
|Sterlin
|24,4780
|24,6008
|% -0,23
|
|Frank
|21,7383
|21,8693
|% -0,44
|
|Riyal
|5,1870
|5,2131
|% 0,05
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.026
|2.026
|4,62
|
|Altın Gr.
|1.270
|1.270
|2,15
|
|Cumhuriyet
|9.265
|9.405
|34,00
|
|Tam
|9.210
|9.449
|33,54
|
|Yarım
|4.552
|4.631
|15,00
|
|Çeyrek
|2.269
|2.308
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,49
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|15,91
|15,92
|-0,11
|
|B. Petrol
|76,21
|76,21
|-0,80
|
Seans Raporu
16:22
daha fazla
-
16:37CWENE
Yüzde -9.60 oranında düşüşle 118.70 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 296, 208 adet işlem
-
16:35NTGAZ
Yüzde -5.65 oranında düşüşle 17.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 010, 765 adet işlem
-
16:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 55 kaybederek (% -0.53 ) 5, 024
-
16:34
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ISCTR, YKBNK, AKBNK
-
16:34XU100
Endeks 4, 536 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 56 altında . İşlem hacmi 43, 983.00 milyon TL de