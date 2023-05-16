***ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.05.2023 12:36
***ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmed Nureddin Çevik tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151633
BIST
14:194.520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 18,67
|Açılış
|: 4.406
|
|Önceki Kapanış
|: 4.501
|
4.528
En Düşük
4.406
14:1919,7051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0508
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
19,8893
En Düşük
19,6429
14:1921,4820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1186
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
21,7594
En Düşük
21,3349
14:191.271,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,77
|Açılış
|: 1.271,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,68
|
1.289,60
En Düşük
1.267,95
BIST En Aktif Hisseler14:17
|SDTTR
|96,25
|166.236.242
|% 10,00
|
|ETILR
|13,23
|11.476.595
|% 9,98
|
|AVHOL
|30,88
|7.507.947
|% 9,97
|
|PCILT
|20,74
|8.720.295
|% 9,97
|
|EUPWR
|76,70
|720.958.057
|% 9,96
|
|AEFES
|61,90
|199.907.740
|% -9,96
|
|DAGHL
|14,20
|105.176.582
|% -9,96
|
|ISCTR
|11,33
|713.156.472
|% -9,94
|
|AKBNK
|15,74
|2.683.734.354
|% -9,38
|
|KCHOL
|79,15
|3.596.695.880
|% -9,23
|
|YKBNK
|9,54
|4.861.691.871
|% -8,88
|
|KCHOL
|79,15
|3.596.695.880
|% -9,23
|
|BIMAS
|153,60
|3.328.244.351
|% -3,76
|
|THYAO
|130,70
|2.915.704.472
|% 5,06
|
|AKBNK
|15,74
|2.683.734.354
|% -9,38
|
|YKBNK
|9,54
|4.861.691.871
|% -8,88
|
|AKBNK
|15,74
|2.683.734.354
|% -9,38
|
|EKGYO
|6,14
|858.126.616
|% 3,54
|
|GARAN
|27,72
|2.291.090.563
|% -6,98
|
|KATMR
|1,15
|87.395.048
|% -0,86
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6985
|19,7058
|% 0,26
|
|Euro
|21,4703
|21,4837
|% 0,56
|
|Sterlin
|24,6312
|24,7548
|% 0,31
|
|Frank
|21,9799
|22,1123
|% 0,52
|
|Riyal
|5,2385
|5,2648
|% 0,22
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.008
|-8,62
|
|Altın Gr.
|1.272
|1.273
|-2,11
|
|Cumhuriyet
|9.007
|9.143
|-216,00
|
|Tam
|8.966
|9.213
|-191,75
|
|Yarım
|4.426
|4.539
|-132,00
|
|Çeyrek
|2.206
|2.262
|-74,00
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,81
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|15,06
|15,08
|-0,16
|
|B. Petrol
|75,06
|75,06
|-0,17
|