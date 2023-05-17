***ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.05.2023 10:40
***ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmed Nureddin Çevik tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151869
BIST
12:494.648
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 57,95
|Açılış
|: 4.606
|
|Önceki Kapanış
|: 4.590
|
4.681
En Düşük
4.600
12:4919,7579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0405
|Açılış
|: 20,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
19,8240
En Düşük
19,6576
12:4921,4499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0138
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1000
|
21,5228
En Düşük
21,3937
12:491.260,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,63
|Açılış
|: 1.260,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,38
|
1.268,01
En Düşük
1.257,36
BIST En Aktif Hisseler12:47
|PSGYO
|5,83
|56.646.057
|% 10,00
|
|ONCSM
|76,00
|17.796.003
|% 9,99
|
|DGGYO
|28,66
|34.034.042
|% 9,98
|
|GOKNR
|12,58
|78.830.063
|% 9,97
|
|KLRHO
|27,44
|49.143.944
|% 9,94
|
|DAGHL
|13,10
|62.857.240
|% -7,75
|
|ORMA
|51,00
|74.868
|% -7,27
|
|ULAS
|14,81
|4.259.501
|% -4,76
|
|GSRAY
|8,96
|299.811.178
|% -3,55
|
|FENER
|45,28
|74.206.376
|% -3,37
|
|THYAO
|137,00
|3.336.947.604
|% 0,81
|
|ISCTR
|11,16
|2.598.669.210
|% -1,50
|
|KCHOL
|80,45
|2.169.391.003
|% 0,69
|
|AKBNK
|15,66
|1.787.025.144
|% -0,70
|
|KOZAL
|19,58
|1.595.510.931
|% 3,05
|
|ISCTR
|11,16
|2.598.669.210
|% -1,50
|
|YKBNK
|9,43
|1.514.478.838
|% -0,53
|
|EKGYO
|6,51
|805.554.041
|% 0,62
|
|AKBNK
|15,66
|1.787.025.144
|% -0,70
|
|KOZAL
|19,58
|1.595.510.931
|% 3,05
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7528
|19,7569
|% 0,20
|
|Euro
|21,4224
|21,4459
|% 0,05
|
|Sterlin
|24,4999
|24,6227
|% -0,20
|
|Frank
|21,8858
|22,0176
|% -0,14
|
|Riyal
|5,2528
|5,2791
|% 0,16
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|-4,91
|
|Altın Gr.
|1.261
|1.261
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|9.024
|9.161
|-70,00
|
|Tam
|8.984
|9.222
|-89,36
|
|Yarım
|4.435
|4.562
|-32,00
|
|Çeyrek
|2.211
|2.267
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,64
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|15,04
|15,05
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,73
|74,73
|-0,18
|