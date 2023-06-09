***ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.06.2023 10:29
***ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmed Nureddin Çevik tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157549
BIST
11:315.580
En Düşük
|Değişim
|: 0,46%
|| 25,57
|Açılış
|: 5.603
|
|Önceki Kapanış
|: 5.554
|
5.537
En Yüksek
5.617
11:3123,4992
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 0,3894
|Açılış
|: 23,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
23,6495
En Düşük
23,0981
11:3125,3675
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,3012
|Açılış
|: 25,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,7304
En Düşük
24,9391
11:311.481,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 20,62
|Açılış
|: 1.481,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461,15
|
1.494,56
En Düşük
1.459,71
BIST En Aktif Hisseler11:30
|OSMEN
|107,40
|41.639.274
|% 9,98
|
|PENTA
|25,36
|108.075.942
|% 9,97
|
|EGPRO
|100,60
|51.815.222
|% 9,95
|
|BURVA
|59,15
|21.495.005
|% 9,94
|
|ERBOS
|135,90
|50.683.183
|% 8,98
|
|DOGUB
|13,61
|4.622.432
|% -9,99
|
|EUKYO
|4,88
|4.538.070
|% -6,15
|
|SONME
|36,32
|7.367.286
|% -4,42
|
|BALAT
|15,26
|76.300
|% -3,48
|
|ETILR
|16,05
|19.846.615
|% -3,43
|
|THYAO
|172,90
|3.373.392.334
|% 0,76
|
|KRDMD
|21,90
|1.789.701.843
|% 3,40
|
|EREGL
|36,84
|1.191.109.018
|% 0,93
|
|AKBNK
|18,57
|1.163.561.100
|% -0,43
|
|SASA
|66,20
|1.093.103.407
|% 0,46
|
|EKGYO
|7,95
|804.356.889
|% 1,15
|
|KRDMD
|21,90
|1.789.701.843
|% 3,40
|
|YKBNK
|12,34
|968.324.541
|% -0,48
|
|ISCTR
|13,57
|1.028.201.522
|% -0,15
|
|AKBNK
|18,57
|1.163.561.100
|% -0,43
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,4885
|23,4932
|% 1,66
|
|Euro
|25,3308
|25,3644
|% 1,19
|
|Sterlin
|29,3856
|29,5329
|% 1,51
|
|Frank
|25,9811
|26,1376
|% 1,45
|
|Riyal
|6,2461
|6,2774
|% 1,61
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|-3,38
|
|Altın Gr.
|1.482
|1.482
|20,91
|
|Cumhuriyet
|9.886
|10.035
|50,00
|
|Tam
|9.828
|10.096
|50,52
|
|Yarım
|4.821
|4.902
|33,00
|
|Çeyrek
|2.403
|2.458
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,40
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|18,39
|18,42
|0,37
|
|B. Petrol
|75,88
|75,88
|-0,08
|
Seans Raporu
11:30
daha fazla
-
11:45SOKE
Yüzde 5.36 oranında artışla 13.36 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 748, 137 adet işlem
-
11:43PNLSN
Yüzde 5.08 oranında artışla 41.40 lira fiyatla işlem gören hissede 304, 919 adet işlem
-
11:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 39 artarak (% 0.20 ) 6, 223
-
11:42
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, KRDMD, EREGL
-
11:42XU100
Endeks 5, 577 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 26, 632.00 milyon TL de