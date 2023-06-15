***ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.06.2023 17:31
***ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmed Nureddin Çevik tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159066
BIST
17:495.473
En Düşük
|Değişim
|: 2,10%
|| 112,54
|Açılış
|: 5.398
|
|Önceki Kapanış
|: 5.361
|
5.378
En Yüksek
5.476
17:4923,6750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1045
|Açılış
|: 23,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5300
|
23,6758
En Düşük
23,4435
17:4925,8658
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,3656
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
25,8727
En Düşük
25,3574
17:491.488,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 17,71
|Açılış
|: 1.488,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.470,42
|
1.491,77
En Düşük
1.462,50
BIST En Aktif Hisseler17:49
|EUHOL
|1,98
|49.532.495
|% 10,00
|
|KLKIM
|53,90
|57.744.334
|% 10,00
|
|OSTIM
|3,85
|72.229.059
|% 10,00
|
|RHEAG
|5,94
|14.822.067
|% 10,00
|
|VKFYO
|21,02
|20.029.281
|% 9,99
|
|IHAAS
|152,40
|43.505.857
|% -9,98
|
|BURVA
|70,85
|134.619.501
|% -9,97
|
|BURCE
|158,10
|34.353.331
|% -9,97
|
|AYCES
|131,30
|183.811.948
|% -7,79
|
|AVOD
|3,26
|182.538.546
|% -7,12
|
|THYAO
|183,30
|6.734.144.910
|% 0,22
|
|SASA
|56,50
|4.715.170.987
|% 2,82
|
|AKBNK
|19,05
|4.127.133.667
|% 3,70
|
|YKBNK
|12,67
|3.616.640.812
|% 4,80
|
|ISCTR
|13,67
|3.012.524.467
|% 3,25
|
|YKBNK
|12,67
|3.616.640.812
|% 4,80
|
|ISCTR
|13,67
|3.012.524.467
|% 3,25
|
|AKBNK
|19,05
|4.127.133.667
|% 3,70
|
|ZOREN
|3,03
|621.521.872
|% 5,58
|
|EKGYO
|7,17
|797.178.872
|% 0,99
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6697
|23,6750
|% 0,44
|
|Euro
|25,8484
|25,8658
|% 1,43
|
|Sterlin
|30,0848
|30,2357
|% 1,17
|
|Frank
|26,3768
|26,5357
|% 1,31
|
|Riyal
|6,2923
|6,3239
|% 0,48
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.954
|11,50
|
|Altın Gr.
|1.488
|1.488
|17,57
|
|Cumhuriyet
|9.776
|9.924
|-78,00
|
|Tam
|9.722
|9.987
|-68,26
|
|Yarım
|4.760
|4.874
|19,00
|
|Çeyrek
|2.380
|2.437
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|18,10
|18,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,25
|74,25
|1,05
|