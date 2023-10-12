***ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.10.2023 11:42
***ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ALMAD
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmed Nureddin Çevik tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204805
BIST
'
12:108.462
En Düşük
|Değişim
|: 1,58%
|| 131,28
|Açılış
|: 8.441
|
|Önceki Kapanış
|: 8.331
|
8.422
En Yüksek
8.471
12:1027,7548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0936
|Açılış
|: 27,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8050
|
27,7548
En Düşük
27,6408
12:1029,5516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1315
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6055
En Düşük
29,3245
12:101.677,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 9,21
|Açılış
|: 1.677,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,33
|
1.679,85
En Düşük
1.665,87
BIST En Aktif Hisseler12:10
|GESAN
|112,20
|928.689.722
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.847,90
|650.764.054
|% 10,00
|
|VERUS
|214,50
|10.088.964
|% 10,00
|
|ISBTR
|382.360,00
|3.441.240
|% 10,00
|
|KSTUR
|948,30
|1.749.614
|% 10,00
|
|QNBFL
|877,50
|3.023.865
|% -10,00
|
|CASA
|163,80
|6.276.161
|% -10,00
|
|IHAAS
|18,30
|221.284.089
|% -8,96
|
|VANGD
|19,55
|356.045
|% -7,96
|
|HATSN
|74,95
|328.028.781
|% -6,89
|
|THYAO
|232,30
|2.467.937.212
|% 0,96
|
|TUPRS
|148,80
|2.136.948.105
|% 3,05
|
|YKBNK
|20,02
|2.044.542.673
|% 3,73
|
|ODAS
|14,16
|1.852.964.810
|% 4,89
|
|EREGL
|44,72
|1.832.946.066
|% 1,36
|
|ZOREN
|6,46
|920.579.360
|% 4,87
|
|ODAS
|14,16
|1.852.964.810
|% 4,89
|
|EKGYO
|8,31
|1.074.207.661
|% 1,59
|
|YKBNK
|20,02
|2.044.542.673
|% 3,73
|
|KATMR
|3,06
|167.171.430
|% 0,33
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7442
|27,7548
|% 0,34
|
|Euro
|29,5374
|29,5516
|% 0,45
|
|Sterlin
|34,0212
|34,1918
|% 0,11
|
|Frank
|30,6929
|30,8778
|% 0,41
|
|Riyal
|7,3756
|7,4126
|% 0,24
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|5,73
|
|Altın Gr.
|1.677
|1.678
|9,19
|
|Cumhuriyet
|11.620
|11.796
|30,00
|
|Tam
|11.380
|11.464
|13,00
|
|Yarım
|5.707
|5.753
|6,00
|
|Çeyrek
|2.845
|2.877
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,17
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|19,75
|19,79
|0,17
|
|B. Petrol
|86,72
|86,72
|0,90
|