***ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.10.2023 11:00
***ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmed Nureddin Çevik tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205673
BIST
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11:238.145
En Düşük
|Değişim
|: -1,39%
|| -114,53
|Açılış
|: 8.242
|
|Önceki Kapanış
|: 8.259
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8.127
En Yüksek
8.242
11:2327,7997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0740
|Açılış
|: 27,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,8897
En Düşük
27,6781
11:2329,3809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1102
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
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29,4513
En Düşük
29,1779
11:231.683,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 17,15
|Açılış
|: 1.683,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
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1.684,00
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler11:23
|BMSTL
|53,90
|45.714.504
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.355,80
|200.824.851
|% 10,00
|
|MAALT
|901,30
|41.426.704
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.208,70
|41.140.655
|% 9,99
|
|VERUS
|235,90
|21.195.778
|% 9,98
|
|CASA
|147,50
|6.789.425
|% -9,95
|
|TETMT
|2.115,00
|949.635
|% -9,54
|
|ENSRI
|35,04
|192.521.507
|% -9,46
|
|MIATK
|490,00
|24.965.990
|% -9,26
|
|IHAAS
|16,49
|135.118.157
|% -8,84
|
|THYAO
|221,40
|1.920.027.696
|% -1,64
|
|BRSAN
|967,00
|1.890.813.466
|% -2,16
|
|ASELS
|43,38
|1.378.386.135
|% 0,65
|
|YKBNK
|18,88
|1.350.420.433
|% -2,48
|
|TUPRS
|146,20
|1.213.742.444
|% -0,68
|
|ZOREN
|6,36
|726.899.210
|% 0,47
|
|YKBNK
|18,88
|1.350.420.433
|% -2,48
|
|EKGYO
|7,78
|544.421.896
|% -1,89
|
|ODAS
|13,43
|775.271.117
|% -0,74
|
|KATMR
|2,97
|124.543.905
|% -0,34
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7947
|27,7997
|% 0,27
|
|Euro
|29,3673
|29,3809
|% 0,38
|
|Sterlin
|33,8418
|34,0116
|% 0,54
|
|Frank
|30,5349
|30,7189
|% 0,44
|
|Riyal
|7,3885
|7,4255
|% 0,24
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|14,31
|
|Altın Gr.
|1.683
|1.683
|16,60
|
|Cumhuriyet
|11.610
|11.786
|20,00
|
|Tam
|11.390
|11.489
|62,00
|
|Yarım
|5.713
|5.767
|32,00
|
|Çeyrek
|2.848
|2.883
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,15
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|19,78
|19,80
|0,32
|
|B. Petrol
|87,95
|87,95
|1,95
|