***ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.12.2023 15:05
***ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ALMAD
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmed Nureddin Çevik tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225350
BIST
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15:367.644
En Düşük
|Değişim
|: -1,36%
|| -105,21
|Açılış
|: 7.719
|
|Önceki Kapanış
|: 7.749
|
7.601
En Yüksek
7.721
15:3629,0592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0619
|Açılış
|: 29,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0600
|
29,0656
En Düşük
28,9161
15:3631,3716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0376
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,5432
En Düşük
31,2686
15:361.851,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 5,66
|Açılış
|: 1.851,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,48
|
1.853,63
En Düşük
1.840,54
BIST En Aktif Hisseler15:36
|EDIP
|20,60
|188.695.177
|% 9,98
|
|RTALB
|15,11
|63.280.421
|% 9,97
|
|SKYMD
|12,38
|18.725.493
|% 9,95
|
|TSGYO
|6,89
|104.202.983
|% 9,89
|
|KONKA
|46,28
|361.150.178
|% 7,28
|
|LIDER
|45,36
|140.693.145
|% -10,00
|
|YBTAS
|109.017,50
|2.032.130
|% -10,00
|
|KRGYO
|36,76
|26.827.199
|% -9,99
|
|SMART
|35,74
|56.573.447
|% -9,93
|
|BRMEN
|4,50
|564.132
|% -9,27
|
|CATES
|83,75
|4.993.746.061
|% 0,18
|
|AKBNK
|38,36
|4.165.334.436
|% 3,01
|
|SASA
|43,64
|4.106.949.916
|% -8,70
|
|YKBNK
|21,08
|3.566.119.560
|% 4,15
|
|THYAO
|243,70
|3.367.194.325
|% -2,13
|
|YKBNK
|21,08
|3.566.119.560
|% 4,15
|
|EKGYO
|7,15
|1.128.662.283
|% -3,38
|
|ISCTR
|22,82
|3.287.366.282
|% 1,78
|
|AKBNK
|38,36
|4.165.334.436
|% 3,01
|
|AGROT
|13,19
|1.245.644.559
|% -4,07
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0559
|29,0592
|% 0,21
|
|Euro
|31,3608
|31,3716
|% 0,12
|
|Sterlin
|36,2770
|36,4589
|% -0,16
|
|Frank
|33,0513
|33,2504
|% 0,18
|
|Riyal
|7,7228
|7,7615
|% 0,20
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,70
|22,72
|% 0,66
|
|Platin
|918,08
|920,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|964,71
|968,16
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|73,43
|73,43
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.981,21
|1.981,51
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:36
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-
15:50EKOS
Yüzde -8.77 oranında düşüşle 34.12 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 797, 100 adet işlem
-
15:49OTTO
Yüzde -6.76 oranında düşüşle 345.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 931 adet işlem
-
15:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -91, 07 kaybederek (% -1.34 ) 6, 730
-
15:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RTALB, TSGYO, SKYMD, EDIP
-
15:48
Tabandan işlem gören hisse senetleri : LIDER, YBTAS, KRGYO