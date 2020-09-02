***ALMAD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
02.09.2020 16:15
***ALMAD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [ALMAD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin Kuruluşumuza yaptığı başvuruya istinaden, 20.021.745,686 TL/Nominal değerde (A) Grubu hamiline imtiyazlı (ISIN Kod: TREALYG00029) kaydi pay, hamiline imtiyazsız (ISIN Kod : TRAALYAG91A8) kaydi paya 02.09.2020 tarihinde dönüştürülmüştür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872966
BIST
16:151.085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,57
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.082
16:157,3860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0184
|Açılış
|: 7,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3876
En Düşük
7,3588
16:158,7421
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0357
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7399
16:15465,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,15
|Açılış
|: 465,52
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler16:13
|FENER
|31,02
|684.789.689
|% 10,00
|
|PKENT
|1.131,30
|4.577.597
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|846.081
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|433.740
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|640.903
|% 10,00
|
|KENT
|509,40
|13.215.555
|% -10,00
|
|DOGUB
|4,26
|100.471.578
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|611.665
|% -9,93
|
|OZBAL
|6,69
|148.527.762
|% -8,61
|
|AYCES
|52,00
|77.218
|% -5,45
|
|SISE
|6,23
|712.659.825
|% 0,48
|
|GSRAY
|3,46
|686.395.066
|% 9,15
|
|FENER
|31,02
|684.789.689
|% 10,00
|
|BJKAS
|3,31
|580.709.449
|% 6,77
|
|ASELS
|16,78
|570.815.009
|% -0,30
|
|GSRAY
|3,46
|686.395.066
|% 9,15
|
|BJKAS
|3,31
|580.709.449
|% 6,77
|
|EKGYO
|1,76
|253.991.008
|% 0,00
|
|PETKM
|3,97
|540.271.339
|% 0,25
|
|YKBNK
|2,05
|261.703.584
|% -0,49
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3834
|7,3860
|% 0,25
|
|Euro
|8,7393
|8,7421
|% -0,41
|
|Sterlin
|9,8259
|9,8751
|% -0,02
|
|Frank
|8,0703
|8,1189
|% 0,06
|
|Riyal
|1,9628
|1,9727
|% 0,26
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|-7,77
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|3.101
|3.148
|1,00
|
|Tam
|3.083
|3.161
|-2,29
|
|Yarım
|1.490
|1.529
|-1,10
|
|Çeyrek
|747
|765
|-0,56
|
|Gümüş.Ons
|27,75
|27,79
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|-0,07
|
|B. Petrol
|45,70
|45,70
|0,12
|