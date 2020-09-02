***ALMAD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu









***ALMAD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [ALMAD]İlgili Fonlar []TürkçeMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin Kuruluşumuza yaptığı başvuruya istinaden, 20.021.745,686 TL/Nominal değerde (A) Grubu hamiline imtiyazlı (ISIN Kod: TREALYG00029) kaydi pay, hamiline imtiyazsız (ISIN Kod : TRAALYAG91A8) kaydi paya 02.09.2020 tarihinde dönüştürülmüştür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872966BIST