***ALMAD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
11.10.2021 10:03
***ALMAD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 07.10.2021 tarihinde başlayan % 161,90476 oranındaki bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 05.11.2021 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969378
BIST
13:371.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,79
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
13:379,0042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0030
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0404
En Düşük
8,9803
13:3710,4097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0119
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
13:37509,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,15
|Açılış
|: 509,88
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
512,30
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler13:37
|MERIT
|23,16
|9.240.030
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|573.191
|% 9,97
|
|EDIP
|3,81
|37.666.680
|% 9,80
|
|GESAN
|23,34
|109.859.831
|% 8,06
|
|METUR
|3,38
|38.209.136
|% 7,30
|
|PRKAB
|21,30
|64.077.778
|% -9,97
|
|YEOTK
|76,95
|124.093.927
|% -9,95
|
|ERSU
|4,52
|19.394.298
|% -7,57
|
|YUNSA
|14,74
|46.618.924
|% -7,18
|
|AYCES
|53,10
|2.070.484
|% -6,84
|
|GARAN
|9,50
|876.268.053
|% 0,64
|
|SASA
|28,38
|426.883.457
|% 2,09
|
|KRDMD
|6,80
|409.236.851
|% -0,15
|
|TUPRS
|127,10
|378.757.355
|% 1,03
|
|ASELS
|16,02
|337.276.726
|% 1,26
|
|YKBNK
|2,43
|331.978.986
|% 0,41
|
|GARAN
|9,50
|876.268.053
|% 0,64
|
|ODAS
|1,49
|130.821.954
|% -1,97
|
|EKGYO
|1,79
|116.706.621
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,80
|409.236.851
|% -0,15
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9990
|9,0042
|% 0,03
|
|Euro
|10,4048
|10,4097
|% 0,11
|
|Sterlin
|12,2142
|12,2754
|% 0,12
|
|Frank
|9,6623
|9,7205
|% 0,00
|
|Riyal
|2,3935
|2,4055
|% 0,03
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|7,29
|
|Altın Gr.
|510
|510
|1,97
|
|Cumhuriyet
|3.373
|3.424
|22,00
|
|Tam
|3.360
|3.444
|24,70
|
|Yarım
|1.624
|1.666
|11,94
|
|Çeyrek
|814
|833
|5,97
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,64
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|-0,00
|
|B. Petrol
|83,56
|83,56
|-0,09
|