***ALNTF* *AKTIF* *GARAN* *TFNVK* *OTOKC* *YKBNK* *ORFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/









***ALNTF******AKTIF******GARAN******TFNVK******OTOKC******YKBNK******ORFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemlerİİlgili Şirketler AKTIF, ALNTF, GARAN, ORFIN, OTOKC, TFNVK, YKBNKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAKY1E2012 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 30/10/2020 İtfaAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRSAKYBE2047 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 30/10/2020 İtfaALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF22116 FİNANSMAN BONOSU 30/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN12112 FİNANSMAN BONOSU 30/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFNE2019 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 30/10/2020 İtfaORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFNE2019 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 30/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeOTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş. OTOKC TRSOTKO72116 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 30/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK12117 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK12148 FİNANSMAN BONOSU 30/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885006BIST