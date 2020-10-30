***ALNTF* *AKTIF* *GARAN* *TFNVK* *OTOKC* *YKBNK* *ORFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/
30.10.2020 18:00
***ALNTF******AKTIF******GARAN******TFNVK******OTOKC******YKBNK******ORFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemlerİ
İlgili Şirketler AKTIF, ALNTF, GARAN, ORFIN, OTOKC, TFNVK, YKBNK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAKY1E2012 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 30/10/2020 İtfa
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRSAKYBE2047 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 30/10/2020 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF22116 FİNANSMAN BONOSU 30/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN12112 FİNANSMAN BONOSU 30/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFNE2019 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 30/10/2020 İtfa
ORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFNE2019 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 30/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş. OTOKC TRSOTKO72116 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 30/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK12117 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK12148 FİNANSMAN BONOSU 30/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885006
BIST