***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.167.000 54 289.095 24.131 -2.938 0 21.193 0 -53.313 -3.884 -57.197 463.462 -445.995 194.934 1.632.546 0 1.632.546TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 -289.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.422 -137.402 -396.075 0 -396.075Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 -289.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.422 -137.402 -396.075 0 -396.075Yeni Bakiye1.167.000 54 0 0 24.131 -2.938 0 21.193 0 -53.313 -3.884 -57.197 463.462 -415.573 57.532 1.236.471 0 1.236.471Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -79 0 -79 0 2.557 92 2.649 0 0 31.494 34.064 0 34.064Nakden Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıII-ı 272.725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272.725 0 272.725İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.532 -57.532 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.532 -57.532 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.439.725 54 0 0 24.131 -3.017 0 21.114 0 -50.756 -3.792 -54.548 463.462 -358.041 31.494 1.543.260 0 1.543.260Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.730.655 54 0 0 24.131 -3.250 0 20.881 0 -38.689 -7.930 -46.619 474.970 -369.551 89.468 1.899.858 0 1.899.858TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.730.655 54 0 0 24.131 -3.250 0 20.881 0 -38.689 -7.930 -46.619 474.970 -369.551 89.468 1.899.858 0 1.899.858Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -417 0 -417 0 -24.621 8.185 -16.436 0 0 33.378 16.525 0 16.525Nakden Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıII-ı 307.735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307.735 0 307.735İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.588 80.880 -89.468 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.588 80.880 -89.468 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.038.390 54 0 0 24.131 -3.667 0 20.464 0 -63.310 255 -63.055 483.558 -288.671 33.378 2.224.118 0 2.224.118Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER9.422.043 43.474.135 52.896.178 9.578.925 25.099.113 34.678.038GARANTİ VE KEFALETLERIII-a-3,i 2.853.328 5.231.448 8.084.776 2.540.432 4.347.870 6.888.302Teminat MektuplarıIII-a-2,ii 2.851.299 4.227.987 7.079.286 2.532.641 3.657.612 6.190.253Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler46.296 182.760 229.056 26.150 161.086 187.236Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları2.805.003 4.045.227 6.850.230 2.506.491 3.496.526 6.003.017Banka KredileriIII-a-2,i 0 14.955 14.955 0 18.379 18.379İthalat Kabul Kredileri0 14.955 14.955 0 18.379 18.379Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0AkreditiflerIII-a-2,i 2.029 988.506 990.535 7.791 671.879 679.670Belgeli Akreditifler2.029 988.506 990.535 7.791 671.879 679.670Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER892.435 13.891.405 14.783.840 422.020 182.892 604.912Cayılamaz Taahhütler892.435 13.891.405 14.783.840 422.020 182.892 604.912Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri502.499 13.891.405 14.393.904 66.012 93.792 159.804Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 89.100 89.100İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis TaahhütleriIII-a-1 113.407 0 113.407 104.799 0 104.799Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri100.702 0 100.702 92.561 0 92.561İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri3.738 0 3.738 3.738 0 3.738Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri91.128 0 91.128 77.977 0 77.977Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler80.961 0 80.961 76.933 0 76.933Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLARIII-b 5.676.280 24.351.282 30.027.562 6.616.473 20.568.351 27.184.824Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar1.060.000 328.480 1.388.480 860.000 0 860.000Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler1.060.000 328.480 1.388.480 860.000 0 860.000Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler4.616.280 24.022.802 28.639.082 5.756.473 20.568.351 26.324.824Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri80.608 470.206 550.814 246.399 728.227 974.626Vadeli Döviz Alım İşlemleri35.709 213.955 249.664 108.090 356.942 465.032Vadeli Döviz Satım İşlemleri44.899 256.251 301.150 138.309 371.285 509.594Para ve Faiz Swap İşlemleri3.148.137 19.648.310 22.796.447 4.104.096 16.762.800 20.866.896Swap Para Alım İşlemleri1.202.819 8.775.861 9.978.680 1.495.113 7.660.490 9.155.603Swap Para Satım İşlemleri1.825.318 8.091.839 9.917.157 2.608.983 6.540.002 9.148.985Swap Faiz Alım İşlemleri60.000 1.390.305 1.450.305 0 1.281.154 1.281.154Swap Faiz Satım İşlemleri60.000 1.390.305 1.450.305 0 1.281.154 1.281.154Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.387.535 1.839.173 3.226.708 1.405.978 2.049.276 3.455.254Para Alım Opsiyonları488.437 1.123.653 1.612.090 646.409 1.079.765 1.726.174Para Satım Opsiyonları899.098 715.520 1.614.618 759.569 969.511 1.729.080Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 2.065.113 2.065.113 0 1.028.048 1.028.048EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER52.219.126 29.439.146 81.658.272 57.530.334 25.553.443 83.083.777EMANET KIYMETLER4.541.511 446.746 4.988.257 10.625.494 384.140 11.009.634Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları3.182.433 0 3.182.433 9.297.970 0 9.297.970Emanete Alınan Menkul Değerler881.918 87.786 969.704 902.468 68.170 970.638Tahsile Alınan Çekler380.685 56.549 437.234 331.314 39.608 370.922Tahsile Alınan Ticari Senetler47.553 5.374 52.927 44.746 3.678 48.424Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler48.922 297.037 345.959 48.996 272.684 321.680Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER47.136.437 28.767.664 75.904.101 46.258.191 24.952.575 71.210.766Menkul Kıymetler841.898 0 841.898 133.303 0 133.303Teminat Senetleri34.178.474 16.421.229 50.599.703 33.223.760 14.592.955 47.816.715Emtia1.015.904 453.023 1.468.927 1.009.904 459.050 1.468.954Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul8.729.149 10.386.729 19.115.878 9.371.865 8.517.579 17.889.444Diğer Rehinli Kıymetler2.371.012 1.506.683 3.877.695 2.519.359 1.382.991 3.902.350Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER541.178 224.736 765.914 646.649 216.728 863.377BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI61.641.169 72.913.281 134.554.450 67.109.259 50.652.556 117.761.815Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-146.367 70.251Alınan Faizler455.677 669.650Ödenen Faizler-395.590 -532.699Alınan Temettüler0 2.762Alınan Ücret ve Komisyonlar50.150 40.940Elde Edilen Diğer Kazançlar257.186 151.746Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar39.763 46.249Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-63.217 -58.528Ödenen Vergiler-96.495 104.256Diğer-393.841 -354.125Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim226.355 -1.654.602Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-22.287 695Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış718.349 21.433Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-685.478 146.295Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-323.048 209.699Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-41.354 -41.032Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)-381.980 -654.498Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)746.777 82.243Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)215.376 -1.419.437Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı79.988 -1.584.351YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-228.263 18.809İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller41.450 -3.762Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller2.245 677Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-485.902 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 21.894Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar213.944 0Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit332.526 1.708.654Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit761.129 1.434.528Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-683.562 0İhraç Edilen Sermaye Araçları307.735 272.725Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-52.776 1.401Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi371.150 205.828Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)555.401 348.940Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4.443.070 2.846.788Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4.998.471 3.195.728Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)33.378 31.494DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-16.853 2.570Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-417 -79Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-521 -99Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler104 20Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-16.436 2.649Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-27.189 2.577Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)10.494 92Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler259 -20TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.525 34.064Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Bir Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.018.979 4.541.520 6.560.499 2.433.724 3.679.227 6.112.951Nakit ve Nakit Benzerleri1.435.614 4.089.469 5.525.083 2.069.217 3.621.628 5.690.845Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-a 135.459 1.857.606 1.993.065 148.827 2.537.597 2.686.424BankalarI-ç 275.407 2.231.863 2.507.270 20.125 1.084.031 1.104.156Para Piyasalarından Alacaklar1.025.259 0 1.025.259 1.900.591 0 1.900.591Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-511 0 -511 0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-e 467.629 255.396 723.025 234.494 0 234.494Devlet Borçlanma Senetleri459.470 255.396 714.866 223.786 0 223.786Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.660 0 7.660 7.660 0 7.660Diğer Finansal Varlıklar499 0 499 3.048 0 3.048Türev Finansal Varlıklar88.230 196.655 284.885 124.837 57.599 182.436Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıI-c 83.440 196.655 280.095 123.695 57.599 181.294Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıI-j 4.790 0 4.790 1.142 0 1.142İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)8.705.461 14.084.561 22.790.022 8.625.764 12.623.612 21.249.376KredilerI-f 9.192.184 10.291.964 19.484.148 8.851.955 9.180.938 18.032.893Kiralama İşlemlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları22.487 0 22.487 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-g 74.524 3.792.597 3.867.121 289.820 3.442.674 3.732.494Devlet Borçlanma Senetleri74.524 3.278.900 3.353.424 289.820 2.980.116 3.269.936Diğer Finansal Varlıklar0 513.697 513.697 0 462.558 462.558Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-583.734 0 -583.734 -516.011 0 -516.011SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-o 312.372 0 312.372 321.735 0 321.735Satış Amaçlı312.372 0 312.372 321.735 0 321.735Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI225.580 0 225.580 225.580 0 225.580İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)I-h 225.580 0 225.580 225.580 0 225.580Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar225.580 0 225.580 225.580 0 225.580Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-ı 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)I-k 336.303 0 336.303 329.447 0 329.447MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)I-l 54.689 0 54.689 56.763 0 56.763Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer54.689 0 54.689 56.763 0 56.763YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-m 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI55.776 0 55.776 51.895 0 51.895ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-n 114.097 0 114.097 117.667 0 117.667DİĞER AKTİFLER (Net)I-ö 282.618 609.410 892.028 254.972 224.390 479.362VARLIKLAR TOPLAMI12.105.875 19.235.491 31.341.366 12.417.547 16.527.229 28.944.776YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-a 7.224.926 9.178.805 16.403.731 7.439.521 8.684.861 16.124.382ALINAN KREDİLERII-c 52.872 7.779.433 7.832.305 54.261 6.577.896 6.632.157PARA PİYASALARINA BORÇLAR82.961 245.207 328.168 1.657 91.938 93.595İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)736.240 0 736.240 771.622 0 771.622Bonolar736.240 736.240 771.622 0 771.622Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0Tahviller0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0Diğer0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER120.750 98.433 219.183 118.806 75.233 194.039Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıII-b 114.200 98.117 212.317 104.687 75.233 179.920Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıII-e 6.550 316 6.866 14.119 0 14.119FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-d 51.396 4.113 55.509 45.204 5.166 50.370KARŞILIKLARII-f 113.969 1.019 114.988 116.000 1.575 117.575Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı12.560 12.560 11.101 0 11.101Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0Diğer Karşılıklar101.409 1.019 102.428 104.899 1.575 106.474CARİ VERGİ BORCUII-g 34.425 34.425 40.496 0 40.496ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-ğ 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-h 0 2.873.084 2.873.084 0 2.541.645 2.541.645Krediler841.251 841.251 0 743.663 743.663Diğer Borçlanma Araçları2.031.833 2.031.833 0 1.797.982 1.797.982DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-ç 322.794 196.821 519.615 332.570 146.467 479.037ÖZKAYNAKLARII-ı 2.247.731 -23.613 2.224.118 1.899.858 0 1.899.858Ödenmiş Sermaye2.038.390 2.038.390 1.730.655 0 1.730.655Sermaye Yedekleri54 0 54 54 0 54Hisse Senedi İhraç Primleri54 54 54 0 54Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler20.464 20.464 20.881 0 20.881Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-39.442 -23.613 -63.055 -46.619 0 -46.619Kar Yedekleri483.558 0 483.558 474.970 0 474.970Yasal Yedekler49.270 49.270 40.682 0 40.682Statü Yedekleri0 0 0 0Olağanüstü Yedekler434.288 434.288 434.288 0 434.288Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0Kar veya Zarar-255.293 0 -255.293 -280.083 0 -280.083Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-288.671 -288.671 -369.551 0 -369.551Dönem Net Kâr veya Zararı33.378 33.378 89.468 0 89.468Azınlık Payları0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI10.988.064 20.353.302 31.341.366 10.819.995 18.124.781 28.944.776Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-a 559.077 680.195Kredilerden Alınan Faizler455.115 566.001Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler1.676 17.728Bankalardan Alınan Faizler7.824 13.685Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler25.542 31.286Menkul Değerlerden Alınan Faizler67.922 46.345Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar470 1.417Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar11.514 147İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler55.938 44.781Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri998 5.150FAİZ GİDERLERİ (-)IV-b -381.020 -537.734Mevduata Verilen Faizler-214.195 -407.463Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-122.569 -75.924Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-1.187 -7.586İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-18.931 -38.759Kiralama Faiz Giderleri-2.727 -1.907Diğer Faiz Giderleri-21.411 -6.095NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ178.057 142.461NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ35.173 28.479Alınan Ücret ve Komisyonlar50.150 40.940Gayri Nakdi Kredilerden13.837 19.063DiğerIV-i 36.313 21.877Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-14.977 -12.461Gayri Nakdi Kredilere-122 -122DiğerIV-i -14.855 -12.339TEMETTÜ GELİRLERİIV-c 0 2.762TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-ç 11.262 70.820Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)4.266 -1.174Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)139.230 146.840Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-132.234 -74.846DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-d 13.950 4.401FAALİYET BRÜT KÂRI238.442 248.923BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-e -72.787 -87.084DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )IV-e -19.066 -23.280PERSONEL GİDERLERİ (-)IV-f -53.426 -51.076DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-f -55.852 -43.191NET FAALİYET KARI (ZARARI)37.311 44.292BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-g 37.311 44.292SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-ğ -3.933 -12.798Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-3.933 -12.798Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-h 33.378 31.494DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERIV-h 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-ı 33.378 31.494Grubun Karı (Zararı)33.378 31.494Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01900000 0,02670000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846363BIST