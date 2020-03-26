***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05/03/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi26/03/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2019Tarih26/03/2020Saati13:00AdresiAyazağa Mah. Cendere Cad. No.109/M 27-D Blok Sarıyer İstanbulGündemDaha Önce İlan edilen Genel Kurul Gündemindeki maddelerin görüşülmesiAlınan Kararlar / Görüşülen KonularDaha Önce İlan edilen Genel Kurul Gündemindeki maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasıGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarAlternatifbank Anonim Şirketi'nin 26.03.2020 Tarihinde Yapılan2019 Mali Yılı Genel Kurul Toplantı TutanağıAlternatifbank Anonim Şirketi'nin, 2019 mali yılına ait Genel Kurul Toplantısı, 26.03.2020 tarihinde saat 13:00'da Alternatifbank A.Ş. Genel Müdürlük, Ayazağa Mahallesi, Cendere Caddesi, N 109M 2D Blok Sarıyer/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2020 tarih ve 90726394-431.03-E-00053490359 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz BAL'ın gözetiminde yapılmıştır.Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Banka'nın www.alternatifbank.com.tr internet sayfasında, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11 Mart 2020 tarih ve 10034 sayılı nüshasında, Milliyet ve Takvim gazetelerinin 09 Mart 2020 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine PTT Seyrantepe Şubesinden 06.03.2020 tarihinde taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 1.730.655.000,00 toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 1.730.655.000,00 TL'ye tekabül eden 1.730.655.000 adet payın temsilen toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun, gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantının yapılmasına Bakanlık Temsilcisi tarafından müsaade olundu.Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürümüz Sn. Cenk Kaan Gür tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.Gündem sırasına göre yapılan müzakereler ve verilen önergelere göre:1. Gündemin 1. maddesi okundu ve görüş talep edildi. Toplantı Başkanlığı'nın seçimine ilişkin bir takrir verildiği görüldü. Takririn okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığının anlaşılması üzerine, oylamaya geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Cenk Kaan Gür'ün seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı kendisine verilen yetki doğrultusunda Sn. Emrullah Altun'u tutanak yazmanı olarak, Sn. Hamdi İlkay Girgin ve Sn. İsmail Bakıcı'yı ise oy toplama memuru olarak görevlendirdi. Toplantı Başkanlığı Başkan, bir (1) tutanak yazmanı ve iki (2) oy toplama memurundan oluşacak şekilde teşekkül edildi.Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülünden sonra, toplantı tutanağının hazır bulunanlar adına Toplantı Başkanlığı'nca imza edilmesi için pay sahiplerinin onayına sunuldu. Oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na toplantıda hazır bulunanlar adına imza yetkisi verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.2. Başkan, gündemin 2. maddesini tutanak yazmanına okuttu ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporu, 2019 Mali Yılına ait Bilanço ve Kar Zarar Hesapları İsmail Bakıcı tarafından, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları denetçi Yaşar BİVAS tarafından okundu ve müzakere edildi, ardından onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Şirketi Raporları ile Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.3. Başkan, gündemin 3. maddesini tutanak yazmanına okuttu. Kar dağıtımı ile ilgili teklifin olup olmadığı Başkan tarafından soruldu. Bu doğrultuda, Banka Yönetim Kurulu tarafından sunulan kar dağıtım teklifi okundu ve müzakere edildi. Bankamızın bağımsız denetimden geçmiş 2019 yılı mali tablolarına göre oluşan vergi sonrası dağıtılabilir net dönem karı olan 171.778.021,71 TL'den, Bankamız Esas Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 8.588.901,09 TL'nin %5 Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına, Kanuni Yedek Akçe ayrılması sonrasında kalan 163.189.120,62 TL karın dağıtılmayarak geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesi yönündeki teklif mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.4. Başkan, gündemin 4. maddesini tutanak yazmanına okuttu. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2019 yılı faaliyetlerinden ötürü ibraları hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu, olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin oybirliğiyle ibra edilmelerine karar verildi. (Hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibraları için oy kullanmadı.)5. Başkan, gündemin 5. maddesini tutanak yazmanına okuttu. Yönetim Kurulu Üye sayısının dokuz (9) olarak tespitine ve görev sürelerinin bir yıl ve 2020 yılı hesaplarını inceleyecek Olağan Genel Kurula kadar belirlenmesine ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine aşağıda isimleri yazılan üyelerin seçilmesine ve 01 Nisan 2020 tarihinden itibaren kendilerine aşağıda belirtilen tutarların ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.No.Adı SoyadıAylık Ücret (TL)Yönetim Kurulu Toplantısı Başına Ücret (TL)Yönetim Kurulu Seviyesi Komite Toplantısı Başına Ücret (TL)Omer Hussain I H Al-Fardan55.00015.0006.000Joseph Abraham55.00015.0006.000Mohd İsmail M Mandani Al-Emadi55.00015.0006.000Halil Sedat Ergür55.00015.0006.000Paul Gossiaux55.00015.0006.000Leonie Ruth Lethbridge55.00015.0006.000Zafer Kurtul*55.00015.0006.000Kimberley Ann Reid55.00015.0006.000Cenk Kaan GürÖdenmeyecekÖdenmeyecekÖdenmeyecek* Not: Yönetim Kurulu Üyeleri Halil Sedat Ergür ve Zafer Kurtul'un aylık ücreti brüt olarak diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık ücretleri ile tüm Yönetim Kurulu Üyeleri için YK Toplantısı ve YK Komite Toplantısı başı ödenecek ücretlerin tamamı net olarak belirlenmiştir.Bankamız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Cenk Kaan Gür Genel Kurul Toplantısı'na katılmış olup sözlü aday olduğunu belirtmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmayan Omer Hussain I H Al-Fardan, Joseph Abraham, Mohd İsmail M Mandani Al-Emadi, Paul Gossiaux ve Leonie Ruth Lethbridge Yönetim Kurulu'na aday olduklarını apostilli olarak Halil Sedat Ergür, Zafer Kurtul ve Kimberley Ann Reid ise noter tasdikli olarak yazılı şekilde beyan etmişlerdir.6. Başkan, gündemin 6. maddesini tutanak yazmanına okuttu. Banka Yönetim Kurulu tarafından sunulan denetim şirketi teklifi okundu ve müzakere edildi. Yürürlükteki bankacılık mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu mevzuatı çerçevesinde 2020 yılını kapsayacak şekilde "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (E&Y Türkiye)" seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.7. Başkan, gündemin 7. maddesini tutanak yazmanına okuttu. Banka çalışanlarına ödenen prim ödemeleri ile ilgili pay sahiplerine bilgi sunuldu.8. Başkan, gündemin 8. maddesini tutanak yazmanına okuttu. Bankamızın 2019 yılında Özyeğin Üniversitesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programına yaptığı 750.000,00 TL tutarındaki bağış hakkında pay sahiplerine bilgi sunuldu.9. Başkan, gündemin 9. maddesini tutanak yazmanına okuttu. Bankamıza kaynak sağlamak amacıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 505. maddesi doğrultusunda ve aynı maddedeki maksimum 15 aylık süre dikkate alınarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından izin verilmesi koşuluyla ve yürürlükteki mevzuatın izin verdiği limitler dahilinde tahvil ve/veya banka bonosu ihraç edilmesi, buna ilişkin hususların günün koşullarına göre belirlenebilmesi ve işlemlerin yürütülebilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.10. Başkan, gündemin 10. maddesini tutanak yazmanına okuttu. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Banka konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince işlem yapabilmeleri için gerekli iznin verilmesi oybirliğiyle kabul edildi. Hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri kendileri için yapılan oylamada oy kullanmadılar.Bakanlık TemsilcisiFeyyaz BalToplantı BaşkanıCenk Kaan GürOy Toplama MemuruHamdi İlkay GirginOy Toplama Memuru Tutanak Yazmanıİsmail Bakıcı Emrullah Altunhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832307BIST