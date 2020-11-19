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***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( İhraç Belgesi

19.11.2020 08:38



***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.11.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.11.2020 Tarih ve 71/1375 no'lu kararı ile Bankamıza Tahsisli/Nitelikli Yatırımcılara satılmak üzere ve BDDK Limitleri dahilinde 2.200.000.000.-TL'ye kadar 1 yıl süre ile yetki verilmiştir.Ekte gerekli belgeler sunulmuştur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889137


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