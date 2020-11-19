***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( İhraç Belgesi
19.11.2020 08:38
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.11.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.11.2020 Tarih ve 71/1375 no'lu kararı ile Bankamıza Tahsisli/Nitelikli Yatırımcılara satılmak üzere ve BDDK Limitleri dahilinde 2.200.000.000.-TL'ye kadar 1 yıl süre ile yetki verilmiştir.Ekte gerekli belgeler sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889137
BIST
11:261.283
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -11,97
|Açılış
|: 1.294
|
|Önceki Kapanış
|: 1.295
|
1.295
En Düşük
1.278
11:267,6453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0707
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7337
En Düşük
7,6305
11:269,0568
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0934
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1700
|
9,1693
En Düşük
9,0447
11:26458,82
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -5,31
|Açılış
|: 458,41
|
|Önceki Kapanış
|: 464,13
|
464,93
En Düşük
458,41
BIST En Aktif Hisseler11:26
|IZTAR
|12,76
|3.581.702
|% 10,00
|
|CASA
|60,50
|496.766
|% 10,00
|
|SAFKR
|9,58
|91.289.622
|% 9,99
|
|ATSYH
|5,29
|139.936
|% 9,98
|
|SKTAS
|5,44
|31.920.741
|% 9,90
|
|TKURU
|282,60
|133.670
|% -10,00
|
|ORMA
|10,13
|52.686
|% -9,96
|
|UZERB
|25,16
|229.157
|% -9,95
|
|EUYO
|5,35
|1.080.342
|% -9,93
|
|EMNIS
|21,34
|23.346
|% -9,88
|
|KRDMD
|4,75
|1.939.985.525
|% 3,49
|
|GARAN
|8,74
|1.234.289.940
|% -1,24
|
|YKBNK
|2,89
|729.970.423
|% -1,37
|
|THYAO
|11,66
|486.716.917
|% -0,34
|
|PETKM
|4,72
|444.285.358
|% 0,43
|
|KRDMD
|4,75
|1.939.985.525
|% 3,49
|
|YKBNK
|2,89
|729.970.423
|% -1,37
|
|EKGYO
|1,93
|413.941.408
|% -3,02
|
|GARAN
|8,74
|1.234.289.940
|% -1,24
|
|PETKM
|4,72
|444.285.358
|% 0,43
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6386
|7,6453
|% -0,92
|
|Euro
|9,0469
|9,0568
|% -1,02
|
|Sterlin
|10,1048
|10,1555
|% -1,03
|
|Frank
|8,3792
|8,4297
|% -0,64
|
|Riyal
|2,0395
|2,0497
|% -0,60
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|-11,68
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-4,81
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|-30,00
|
|Tam
|3.086
|3.166
|-26,06
|
|Yarım
|1.491
|1.531
|-12,60
|
|Çeyrek
|748
|766
|-6,31
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,00
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|-0,10
|
|B. Petrol
|44,34
|44,34
|0,00
|
Seans Raporu
11:26
daha fazla
-
11:34ADESE
Yüzde -5.41 oranında düşüşle 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 513, 243 adet işlem
-
11:33GSDDE
Yüzde -4.94 oranında düşüşle 5.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 423, 398 adet işlem
-
11:32XU100
Endeks 1, 283 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 94 altında . İşlem hacmi 8, 603.00 milyon TL de
-
11:30ISDMR
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 8.29 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 756, 195 adet işlem
-
11:28YYAPI
Yüzde -4.55 oranında düşüşle 1.26 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 382, 399 adet işlem