***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( İhraç Belgesi









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.11.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 12.11.2020 Tarih ve 71/1375 no'lu kararı ile Bankamıza Tahsisli/Nitelikli Yatırımcılara satılmak üzere ve BDDK Limitleri dahilinde 2.200.000.000.-TL'ye kadar 1 yıl süre ile yetki verilmiştir.Ekte gerekli belgeler sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889137BIST