***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.07.2020 15:24
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız hakim ortağı The Commercial Bank (P.S.Q.C)'nin 30 Haziran 2020 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları 23 Temmuz 2020 tarihinde Katar Borsası'nın web sitesinde ilan edilmiştir. İlgili şirket bilgilerine ve konsolide finansal tablolara erişim adresi şu şekildedir: https://www.qe.com.qa/financial-statements. The Commercial Bank (P.S.Q.C)'nin konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Bankamızın Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ("UFRS")'ye uygun olarak hazırlanan finansal verileri de konsolidasyona tabi tutulmuş olup, bu veriler The Commercial Bank Grup Raporlaması uygulamaları çerçevesinde hazırlanmıştır. İlgili veriler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgeler çerçevesinde hazırlanacak finansal tablolardan önemli derecede farklılıklar içermekte olup belli bazı finansal büyüklükler dışında karşılaştırılması mümkün değildir. Bankamızın Grup Raporlaması uygulamaları çerçevesinde 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Toplam Aktifleri, Toplam Net Kredileri ile Toplam Müşteri Mevduatları sırasıyla 33.6 milyar TL, 21.9 milyar TL ve 17.9 milyar TL'dir.
Bankamızın BDDK tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgeler çerçevesinde hazırlanacak sınırlı denetimden geçmiş 30 Haziran 2020 dönemine ait finansal tablolarının 2020 yılı Temmuz ayı içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanarak kamuya ilan edilmesi planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861620
BIST
15:49118.873
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -158,35
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.144
En Düşük
118.221
15:496,8503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0068
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
|
6,8507
En Düşük
6,8335
15:497,9603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0216
|Açılış
|: 7,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9603
En Düşük
7,9191
15:49417,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,29
|Açılış
|: 417,50
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
418,03
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.211,20
|40.745.896
|% 10,00
|
|CEOEM
|4,84
|60.411.530
|% 10,00
|
|EGEEN
|797,50
|157.641.455
|% 10,00
|
|BFREN
|887,80
|22.037.153
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|4.205.694
|% 10,00
|
|YONGA
|29,38
|206.974
|% -9,99
|
|KUTPO
|33,58
|14.448.811
|% -9,97
|
|UFUK
|7,44
|454.823
|% -9,93
|
|ETILR
|3,40
|444.262
|% -8,60
|
|KPHOL
|4,38
|113.147
|% -8,18
|
|SISE
|6,53
|1.471.428.709
|% 3,65
|
|ASELS
|35,22
|1.386.605.548
|% 0,23
|
|EKGYO
|2,34
|800.351.007
|% 0,43
|
|TRKCM
|4,35
|510.186.904
|% 2,59
|
|ALKIM
|14,84
|493.299.886
|% 5,10
|
|EKGYO
|2,34
|800.351.007
|% 0,43
|
|SISE
|6,53
|1.471.428.709
|% 3,65
|
|TRKCM
|4,35
|510.186.904
|% 2,59
|
|TSKB
|1,25
|132.389.451
|% -0,79
|
|GSDHO
|2,36
|208.630.461
|% 2,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7086
|8,7523
|% 0,22
|
|Frank
|7,3801
|7,4246
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8208
|1,8299
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|10,56
|
|Altın Gr.
|417
|417
|2,13
|
|Cumhuriyet
|2.719
|2.742
|18,40
|
|Tam
|2.801
|2.816
|20,90
|
|Yarım
|1.360
|1.376
|9,20
|
|Çeyrek
|682
|689
|4,60
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,66
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|4,97
|4,98
|0,01
|
|B. Petrol
|43,59
|43,59
|0,26
|
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