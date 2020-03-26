***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
26.03.2020 12:25
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Alternatifbank bono ihracına ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.01.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFALNF62088
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 25.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 25.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 113.730.000
Kupon Sayısı 0
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Şubat 2020 tarih ve 12/272 sayılı izni ile onaylanmış olan Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin tahsisli satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 91 gün vadeli TRFALNF62088 ISIN kodlu Tahsisli Finansman bonosunun dağıtılan nominal tutarı 113.730.000 TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832294
BIST
16:4690.743
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 1.680,09
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
90.972
En Düşük
88.481
16:466,3948
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0209
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,5056
En Düşük
6,3907
16:467,0256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0409
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,1034
En Düşük
6,9707
16:46336,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 2,45
|Açılış
|: 336,22
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
338,17
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|4,62
|32.682.174
|% 10,00
|
|RYGYO
|5,39
|21.553.168
|% 10,00
|
|KUTPO
|5,83
|4.196.110
|% 10,00
|
|GSRAY
|1,76
|139.147.876
|% 10,00
|
|IHYAY
|0,55
|22.861.702
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|6.504.127
|% -9,99
|
|RALYH
|7,25
|10.629
|% -9,38
|
|NIBAS
|5,71
|658.402
|% -7,15
|
|ETILR
|1,94
|114.571
|% -6,73
|
|MMCAS
|0,84
|3.165
|% -6,67
|
|THYAO
|9,14
|1.215.460.506
|% 4,22
|
|ASELS
|24,12
|950.346.393
|% 2,90
|
|GARAN
|7,83
|801.929.526
|% 4,40
|
|AKBNK
|5,65
|382.909.839
|% 1,44
|
|YKBNK
|1,93
|341.499.116
|% 3,21
|
|YKBNK
|1,93
|341.499.116
|% 3,21
|
|IHLGM
|0,84
|131.727.260
|% 9,09
|
|THYAO
|9,14
|1.215.460.506
|% 4,22
|
|IHLAS
|0,46
|53.011.645
|% 9,52
|
|GARAN
|7,83
|801.929.526
|% 4,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6422
|7,6806
|% 0,48
|
|Frank
|6,5662
|6,6057
|% 0,39
|
|Riyal
|1,6982
|1,7067
|% -0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.628
|1.632
|12,69
|
|Altın Gr.
|336
|336
|2,11
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,54
|14,60
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,02
|
|B. Petrol
|26,97
|26,97
|-0,42
|