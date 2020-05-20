***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.05.2020 13:24
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. Bono ihracına ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.01.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 65
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFALNF720A0
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 20.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 20.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 37.666.000
Kupon Sayısı 0
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Şubat 2020 tarih ve 12/272 sayılı izni ile onaylanmış olan Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin tahsisli satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 65 gün vadeli TRFALNF720A0 ISIN kodlu Tahsisli Finansman bonosunun dağıtılan nominal tutarı 37.666.000 TL olarak gerçekleşmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845903
BIST
14:44102.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 562,07
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
14:446,7975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0260
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
14:447,4518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0482
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4518
En Düşük
7,3878
14:44382,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 2,56
|Açılış
|: 382,49
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,03
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|CMBTN
|82,50
|14.133.099
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,42
|18.491.049
|% 10,00
|
|CMENT
|32,34
|5.388.205
|% 10,00
|
|DAGHL
|6,60
|6.382.249
|% 10,00
|
|KUTPO
|23,10
|5.003.800
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,70
|2.017.640
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|69.146.566
|% -9,95
|
|EGCEY
|0,93
|1.115.358
|% -9,71
|
|UMPAS
|0,79
|157.291
|% -9,20
|
|EGCYH
|0,71
|2.233.541
|% -8,97
|
|ALKIM
|13,45
|859.886.127
|% 5,24
|
|THYAO
|10,95
|469.631.164
|% 1,39
|
|GARAN
|7,72
|428.950.123
|% -0,39
|
|ASELS
|29,40
|383.757.682
|% 0,68
|
|MGROS
|34,50
|361.705.432
|% 4,74
|
|EKGYO
|1,35
|214.501.684
|% 3,05
|
|AFYON
|2,86
|198.453.961
|% 2,51
|
|ALKIM
|13,45
|859.886.127
|% 5,24
|
|KRDMD
|2,48
|160.322.238
|% 0,81
|
|ODAS
|1,87
|116.766.643
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3016
|8,3432
|% 0,36
|
|Frank
|7,0076
|7,0498
|% 0,94
|
|Riyal
|1,8041
|1,8132
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.750
|4,90
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,34
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.502
|5,70
|
|Tam
|2.543
|2.568
|5,80
|
|Yarım
|1.241
|1.255
|2,80
|
|Çeyrek
|621
|628
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,43
|17,46
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|0,02
|
|B. Petrol
|35,38
|35,38
|0,73
|