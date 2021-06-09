***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.06.2021 10:50
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. kupon ödemesine ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni kupon ödemesine ilişkin bilgi girişi yapılmıştır.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.01.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 12.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 368
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRSALNF72122
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 09.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 09.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 24.000.000
Kupon Sayısı 12
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 10.08.2020 07.08.2020 10.08.2020 9,85 207.264 Evet
2 09.09.2020 08.09.2020 09.09.2020 9,85 194.304 Evet
3 09.10.2020 08.10.2020 09.10.2020 0,8096 194.304 Evet
4 09.11.2020 06.11.2020 09.11.2020 0,8366 200.784 Evet
5 09.12.2020 08.12.2020 09.12.2020 0,8096 194.306 Evet
6 11.01.2021 08.01.2021 11.01.2021 0,8905 213.720 Evet
7 09.02.2021 08.02.2021 09.02.2021 0,7826 187.824 Evet
8 09.03.2021 08.03.2021 09.03.2021 0,7556 181.344 Evet
9 09.04.2021 08.04.2021 09.04.2021 0,8366 200.784 Evet
10 10.05.2021 07.05.2021 10.05.2021 0,8366 200.784 Evet
11 09.06.2021 08.06.2021 09.06.2021 0,8096 16.192 Evet
12 12.07.2021 09.07.2021 12.07.2021 9,85
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.07.2021 09.07.2021 12.07.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
TRSALNF72122 ISIN kodlu Tahvilin onbirinci kupon ödemesi 09/06/2021 tarihi itibari ile gerçekleşmiştir.
Ek Açıklamalar
TRSALNF72122 ISIN kodlu Tahvilin onuncu kupon ödemesi 10/05/2021 tarihi itibari ile gerçekleşmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941344
BIST