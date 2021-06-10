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***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

10.06.2021 10:57



***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. bono itfasına ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.01.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 121
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFALNF62138
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 09.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi 09.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 10.06.2021
Kayıt Tarihi 09.06.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.06.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Şubat 2020 tarih ve 12/272 sayılı ihraç belgesi kapsamında nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 121 gün vadeli TRFALNF62138 ISIN kodlu ve dağıtılan nominal tutarı 100.000.000- TL olan bononun (10/06/2021) itibarıyla itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941654


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Yarım 1.647 1.690 -14,95  
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