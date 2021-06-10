***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. bono itfasına ilişkin bilgi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 3.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 10.06.2021Vade (Gün Sayısı) 121Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFALNF62138Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 09.02.2021Vade Başlangıç Tarihi 09.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 10.06.2021Kayıt Tarihi 09.06.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.06.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Şubat 2020 tarih ve 12/272 sayılı ihraç belgesi kapsamında nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 121 gün vadeli TRFALNF62138 ISIN kodlu ve dağıtılan nominal tutarı 100.000.000- TL olan bononun (10/06/2021) itibarıyla itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941654BIST