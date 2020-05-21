***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
21.05.2020 18:41
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/05/2020
Karar Sayısı
48
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" uyarınca ekte sunulan Alternatifbank A.Ş.'nin 1 Ocak 2020 - 31 Mart 2020 dönemine ait Konsolide Olmayan Finansal Tabloları ve Denetim Raporları tarafımızdan incelenmiş olup, görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, finansal tabloların Bankamızın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Bankamızın finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846364
BIST
18:05102.649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 491,40
|Açılış
|: 102.224
|
|Önceki Kapanış
|: 102.158
|
103.227
En Düşük
102.149
18:056,7984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8162
En Düşük
6,7803
18:057,4500
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0063
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4876
En Düşük
7,4292
18:05376,71
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -4,99
|Açılış
|: 376,71
|
|Önceki Kapanış
|: 381,70
|
382,04
En Düşük
375,52
BIST En Aktif Hisseler
|IZMDC
|11,66
|18.377.642
|% 10,00
|
|GEDZA
|9,68
|24.024.573
|% 10,00
|
|AYCES
|31,08
|1.460.381
|% 9,98
|
|JANTS
|68,35
|25.704.923
|% 9,98
|
|ISATR
|414.914,10
|414.914
|% 9,97
|
|MRDIN
|5,92
|345.062.317
|% -12,56
|
|MEGAP
|3,96
|1.746.885
|% -10,00
|
|MEGAP
|3,96
|1.746.885
|% -10,00
|
|EKIZ
|12,33
|8.556.872
|% -10,00
|
|TUKAS
|12,71
|127.320.307
|% -9,99
|
|GARAN
|7,60
|967.277.403
|% -1,43
|
|ASELS
|29,56
|912.095.587
|% -0,14
|
|THYAO
|11,12
|885.095.787
|% 2,21
|
|GUSGR
|3,26
|599.327.624
|% -1,51
|
|AVOD
|3,12
|422.658.690
|% 4,70
|
|EKGYO
|1,36
|317.826.627
|% -0,73
|
|GUSGR
|3,26
|599.327.624
|% -1,51
|
|IHLGM
|1,20
|181.910.022
|% 0,84
|
|KRDMD
|2,47
|368.907.394
|% 1,23
|
|AVOD
|3,12
|422.658.690
|% 4,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2846
|8,3262
|% -0,02
|
|Frank
|6,9746
|7,0166
|% -0,53
|
|Riyal
|1,8045
|1,8135
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|-24,49
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-4,88
|
|Cumhuriyet
|2.435
|2.472
|-30,60
|
|Tam
|2.507
|2.537
|-31,40
|
|Yarım
|1.223
|1.240
|-15,30
|
|Çeyrek
|612
|620
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,07
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|3,73
|3,74
|-0,10
|
|B. Petrol
|36,13
|36,13
|0,38
|