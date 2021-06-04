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***ALNTF* *HALKB* *AKTIF* *TEBNK* *DENIZ* *AKSFA* *SEKFA* *QNBFL* *ZKBVK* *BRKT* *SMRVA* *YKBNK* *MPARK* *ORFIN* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.(

04.06.2021 17:52



***ALNTF******HALKB******AKTIF******TEBNK******DENIZ******AKSFA******SEKFA******QNBFL******ZKBVK******BRKT******SMRVA******YKBNK******MPARK******ORFIN******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTIF, AKSFA, ALNTF, BRKT, DENIZ, MPARK, ORFIN, QNBFL, SEKFA, SMRVA, TEBNK, HALKB, VAKBN, YKBNK, ZKBVK

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRSAKYB72146 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
AK FAKTORİNG A.Ş. AKSFA TRFAKFT62111 FİNANSMAN BONOSU 04/06/2021 İtfa
AK FAKTORİNG A.Ş. AKSFA TRFAKFT62111 FİNANSMAN BONOSU 04/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
AK FAKTORİNG A.Ş. AKSFA TRFAKFT92118 FİNANSMAN BONOSU 04/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
AK FAKTORİNG A.Ş. AKSFA TRFAKFTA2114 FİNANSMAN BONOSU 04/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRSALNF72114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT62127 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 04/06/2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT62127 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 04/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK82168 FİNANSMAN BONOSU 04/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. MPARK TRSMLPC92119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFN92110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRSFFKR62117 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/06/2021 İtfa
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRSFFKR62117 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFH62118 FİNANSMAN BONOSU 04/06/2021 İtfa
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. SMRVA TRFSUVY62119 FİNANSMAN BONOSU 04/06/2021 İtfa
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. SMRVA TRFSUVY62119 FİNANSMAN BONOSU 04/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK62120 FİNANSMAN BONOSU 04/06/2021 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL62123 FİNANSMAN BONOSU 04/06/2021 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL62123 FİNANSMAN BONOSU 04/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL62131 FİNANSMAN BONOSU 04/06/2021 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHALE2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 04/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFB62131 FİNANSMAN BONOSU 04/06/2021 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK82125 FİNANSMAN BONOSU 04/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK62127 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 04/06/2021 İtfa
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK62127 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 04/06/2021 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940214


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Gümüş Gr. 7,74 7,75 0,07  
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