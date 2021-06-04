***ALNTF* *HALKB* *AKTIF* *TEBNK* *DENIZ* *AKSFA* *SEKFA* *QNBFL* *ZKBVK* *BRKT* *SMRVA* *YKBNK* *MPARK* *ORFIN* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.(









***ALNTF******HALKB******AKTIF******TEBNK******DENIZ******AKSFA******SEKFA******QNBFL******ZKBVK******BRKT******SMRVA******YKBNK******MPARK******ORFIN******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKTIF, AKSFA, ALNTF, BRKT, DENIZ, MPARK, ORFIN, QNBFL, SEKFA, SMRVA, TEBNK, HALKB, VAKBN, YKBNK, ZKBVKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRSAKYB72146 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeAK FAKTORİNG A.Ş. AKSFA TRFAKFT62111 FİNANSMAN BONOSU 04/06/2021 İtfaAK FAKTORİNG A.Ş. AKSFA TRFAKFT62111 FİNANSMAN BONOSU 04/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeAK FAKTORİNG A.Ş. AKSFA TRFAKFT92118 FİNANSMAN BONOSU 04/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeAK FAKTORİNG A.Ş. AKSFA TRFAKFTA2114 FİNANSMAN BONOSU 04/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRSALNF72114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT62127 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 04/06/2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT62127 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 04/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK82168 FİNANSMAN BONOSU 04/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeMLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. MPARK TRSMLPC92119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFN92110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRSFFKR62117 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/06/2021 İtfaQNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRSFFKR62117 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFH62118 FİNANSMAN BONOSU 04/06/2021 İtfaSÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. SMRVA TRFSUVY62119 FİNANSMAN BONOSU 04/06/2021 İtfaSÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. SMRVA TRFSUVY62119 FİNANSMAN BONOSU 04/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK62120 FİNANSMAN BONOSU 04/06/2021 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL62123 FİNANSMAN BONOSU 04/06/2021 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL62123 FİNANSMAN BONOSU 04/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL62131 FİNANSMAN BONOSU 04/06/2021 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHALE2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 04/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFB62131 FİNANSMAN BONOSU 04/06/2021 İtfaYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK82125 FİNANSMAN BONOSU 04/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK62127 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 04/06/2021 İtfaZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK62127 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 04/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940214BIST