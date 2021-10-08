***ALNTF* *HALKB* *GARAN* *QNBFB* *SEKFA* *EKTVK* *AKDFA* *CAGFA* *SARTN* *VAKFN* *GEDIK* *ALNUS* *BRKT* *ARNFK* *YKBNK* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU









***ALNTF******HALKB******GARAN******QNBFB******SEKFA******EKTVK******AKDFA******CAGFA******SARTN******VAKFN******GEDIK******ALNUS******BRKT******ARNFK******YKBNK******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKDFA, ALNTF, ALNUS, ARNFK, BRKT, CAGFA, EKTVK, GARAN, GEDIK, QNBFB, SARTN, SEKFA, HALKB, VAKBN, VAKFN, YKBNKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKDENİZ FAKTORİNG A.Ş. AKDFA TRFAKDNE2118 FİNANSMAN BONOSU 8.10.2021 İtfaALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNFE2115 FİNANSMAN BONOSU 8.10.2021 İtfaALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ALNUS TRFSRMDE2112 FİNANSMAN BONOSU 8.10.2021 İtfaARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş. ARNFK TRSAREN42216 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 8.10.2021 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTE2125 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 8.10.2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTE2125 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 8.10.2021 Kupon\Getiri ÖdemeÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. CAGFA TRFCGDFE2112 FİNANSMAN BONOSU 8.10.2021 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS92213 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 8.10.2021 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRANE2118 FİNANSMAN BONOSU 8.10.2021 İtfaGEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKMA2117 FİNANSMAN BONOSU 8.10.2021 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK42213 FİNANSMAN BONOSU 8.10.2021 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK72210 FİNANSMAN BONOSU 8.10.2021 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBKE2131 FİNANSMAN BONOSU 8.10.2021 İtfaSARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SARTN TRSSRTN72312 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 8.10.2021 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFHE2114 FİNANSMAN BONOSU 8.10.2021 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHALE2117 FİNANSMAN BONOSU 8.10.2021 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHALE2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 8.10.2021 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFBE2149 FİNANSMAN BONOSU 8.10.2021 İtfaVAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. VAKFN TRFVKFKE2114 FİNANSMAN BONOSU 8.10.2021 İtfaVAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. VAKFN TRFVKFKE2114 FİNANSMAN BONOSU 8.10.2021 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKE2123 FİNANSMAN BONOSU 8.10.2021 İtfaYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKE2123 FİNANSMAN BONOSU 8.10.2021 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKK2166 FİNANSMAN BONOSU 8.10.2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968910BIST