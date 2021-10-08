***ALNTF* *HALKB* *GARAN* *QNBFB* *SEKFA* *EKTVK* *AKDFA* *CAGFA* *SARTN* *VAKFN* *GEDIK* *ALNUS* *BRKT* *ARNFK* *YKBNK* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU
08.10.2021 17:23
***ALNTF******HALKB******GARAN******QNBFB******SEKFA******EKTVK******AKDFA******CAGFA******SARTN******VAKFN******GEDIK******ALNUS******BRKT******ARNFK******YKBNK******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKDFA, ALNTF, ALNUS, ARNFK, BRKT, CAGFA, EKTVK, GARAN, GEDIK, QNBFB, SARTN, SEKFA, HALKB, VAKBN, VAKFN, YKBNK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş. AKDFA TRFAKDNE2118 FİNANSMAN BONOSU 8.10.2021 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNFE2115 FİNANSMAN BONOSU 8.10.2021 İtfa
ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ALNUS TRFSRMDE2112 FİNANSMAN BONOSU 8.10.2021 İtfa
ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş. ARNFK TRSAREN42216 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 8.10.2021 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTE2125 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 8.10.2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTE2125 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 8.10.2021 Kupon\Getiri Ödeme
ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. CAGFA TRFCGDFE2112 FİNANSMAN BONOSU 8.10.2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS92213 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 8.10.2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRANE2118 FİNANSMAN BONOSU 8.10.2021 İtfa
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKMA2117 FİNANSMAN BONOSU 8.10.2021 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK42213 FİNANSMAN BONOSU 8.10.2021 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK72210 FİNANSMAN BONOSU 8.10.2021 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBKE2131 FİNANSMAN BONOSU 8.10.2021 İtfa
SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SARTN TRSSRTN72312 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 8.10.2021 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFHE2114 FİNANSMAN BONOSU 8.10.2021 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHALE2117 FİNANSMAN BONOSU 8.10.2021 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHALE2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 8.10.2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFBE2149 FİNANSMAN BONOSU 8.10.2021 İtfa
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. VAKFN TRFVKFKE2114 FİNANSMAN BONOSU 8.10.2021 İtfa
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. VAKFN TRFVKFKE2114 FİNANSMAN BONOSU 8.10.2021 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKE2123 FİNANSMAN BONOSU 8.10.2021 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKE2123 FİNANSMAN BONOSU 8.10.2021 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKK2166 FİNANSMAN BONOSU 8.10.2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968910
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