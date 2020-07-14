***ALNTF* *HLVKS* *GARAN* *DENIZ* *BRKT* *SEKFA* *KARSN* *QNBFL* *OYAKC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***ALNTF******HLVKS******GARAN******DENIZ******BRKT******SEKFA******KARSN******QNBFL******OYAKC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler ALNTF, BRKT, DENIZ, GARAN, HLVKS, KARSN, OYAKC, QNBFL, SEKFAMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF72012 FİNANSMAN BONOSU 14/07/2020 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT72043 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/07/2020 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT72043 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKA2042 FİNANSMAN BONOSU 14/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01AD6 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 14/07/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01AD6 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 14/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN72033 FİNANSMAN BONOSU 14/07/2020 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA72018 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/07/2020 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA72018 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeKARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KARSN TRSKRSNE2018 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeOYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. OYAKC TRSBOLU12115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKR72014 FİNANSMAN BONOSU 14/07/2020 İtfaŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFH72018 FİNANSMAN BONOSU 14/07/2020 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859790BIST