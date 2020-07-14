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***ALNTF* *HLVKS* *GARAN* *DENIZ* *BRKT* *SEKFA* *KARSN* *QNBFL* *OYAKC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant

14.07.2020 17:04
GÜNCEL HABERLER



***ALNTF******HLVKS******GARAN******DENIZ******BRKT******SEKFA******KARSN******QNBFL******OYAKC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ALNTF, BRKT, DENIZ, GARAN, HLVKS, KARSN, OYAKC, QNBFL, SEKFA

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF72012 FİNANSMAN BONOSU 14/07/2020 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT72043 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/07/2020 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT72043 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKA2042 FİNANSMAN BONOSU 14/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01AD6 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 14/07/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01AD6 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 14/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN72033 FİNANSMAN BONOSU 14/07/2020 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA72018 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/07/2020 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA72018 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KARSN TRSKRSNE2018 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. OYAKC TRSBOLU12115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKR72014 FİNANSMAN BONOSU 14/07/2020 İtfa
ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFH72018 FİNANSMAN BONOSU 14/07/2020 İtfa

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859790


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PSDTC 11,77 9.631.349 % 10,00  
PSDTC 11,77 9.631.349 % 10,00  
PSDTC 11,77 9.631.349 % 10,00  
MEGAP 5,94 5.002.718 % 10,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
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Sterlin 8,5786 8,6216 % -0,07  
Frank 7,2811 7,3249 % 0,37  
Riyal 1,8248 1,8340 % 0,09  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.808 1.809 6,04  
Altın Gr. 399 399 1,51  
Cumhuriyet 2.594 2.617 9,60  
Tam 2.673 2.685 9,90  
Yarım 1.297 1.313 4,80  
Çeyrek 649 658 2,40  
Gümüş.Ons 19,16 19,19 0,11  
Gümüş Gr. 4,22 4,23 0,02  
B. Petrol 43,08 43,08 0,36  
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