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***ALNTF* *HLVKS* *VAKVK* *DENFA* *AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

04.11.2021 17:49
***ALNTF* *HLVKS* *VAKVK* *DENFA* *AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının


***ALNTF******HLVKS******VAKVK******DENFA******AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [HLVKS, DENFA, ALNTF, VAKVK, AKBNK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA22237 100.000.000 04.11.2021 01.02.2022 08.11.2021
- Deniz Faktoring A.Ş. DENFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZFK22223 116.000.000 03.11.2021 23.02.2022 08.11.2021
- Alternatifbank A.Ş. ALNTF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFALNF42213 130.000.000 04.11.2021 28.04.2022 08.11.2021
- Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. VAKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDVVRK12225 1.050.000.000 04.11.2021 12.01.2022 08.11.2021
- Akbank T.A.Ş. AKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKBK42228 944.800.000 04.11.2021 08.04.2022 08.11.2021


İlgili Şirketler [HLVKS, DENFA, ALNTF, VAKVK, AKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974817


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TETMT 190,80 8.396.932 % 9,97  
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Tam 3.697 3.790 71,79  
Yarım 1.787 1.833 34,72  
Çeyrek 896 917 17,36  
Gümüş.Ons 23,85 23,88 0,35  
Gümüş Gr. 7,43 7,44 0,14  
B. Petrol 81,86 81,86 -0,13  
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