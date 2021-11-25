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***ALNTF* *TCRYT* *KTKVK* *EKTVK* *TEBCE* *VDFAS* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/

25.11.2021 17:38
***ALNTF* *TCRYT* *KTKVK* *EKTVK* *TEBCE* *VDFAS* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Y


***ALNTF******TCRYT******KTKVK******EKTVK******TEBCE******VDFAS******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKBNK, ALNTF, EKTVK, KTKVK, TCRYT, TEBCE, VDFAS

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBKK2123 FİNANSMAN BONOSU 25/11/2021 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNFK2125 FİNANSMAN BONOSU 25/11/2021 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRSALNF82311 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 25/11/2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSK2111 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/11/2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSK2111 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/11/2021 Kupon\Getiri Ödeme
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKK2161 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/11/2021 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKK2161 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/11/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMDK2144 FİNANSMAN BONOSU 25/11/2021 İtfa
TEB FİNANSMAN A.Ş. TEBCE TRFTBTF22221 FİNANSMAN BONOSU 25/11/2021 Kupon\Getiri Ödeme
VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş. VDFAS TRFVDTFK2116 FİNANSMAN BONOSU 25/11/2021 İtfa

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979646


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