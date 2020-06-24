***ALNTF* *ZORLF* *GARAN* *BRKT* *TCRYT* *TATGD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı









***ALNTF******ZORLF******GARAN******BRKT******TCRYT******TATGD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler ALNTF, BRKT, GARAN, TATGD, TCRYT, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF62088 FİNANSMAN BONOSU 24/06/2020 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT62036 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/06/2020 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT62036 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN019Z0 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 24/06/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN019Z0 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 24/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01A01 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 24/06/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01A01 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 24/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01A35 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 24/06/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01A35 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 24/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01A43 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 24/06/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01A43 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 24/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTAT GIDA SANAYİ A.Ş. TATGD TRSTATK62115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 24/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMD62027 FİNANSMAN BONOSU 24/06/2020 İtfaZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF32117 FİNANSMAN BONOSU 24/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF82013 FİNANSMAN BONOSU 24/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852646BIST