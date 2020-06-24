***ALNTF* *ZORLF* *GARAN* *BRKT* *TCRYT* *TATGD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı
24.06.2020 14:36
***ALNTF******ZORLF******GARAN******BRKT******TCRYT******TATGD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ALNTF, BRKT, GARAN, TATGD, TCRYT, ZORLF
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF62088 FİNANSMAN BONOSU 24/06/2020 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT62036 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/06/2020 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT62036 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN019Z0 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 24/06/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN019Z0 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 24/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01A01 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 24/06/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01A01 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 24/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01A35 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 24/06/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01A35 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 24/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01A43 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 24/06/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01A43 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 24/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TAT GIDA SANAYİ A.Ş. TATGD TRSTATK62115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 24/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMD62027 FİNANSMAN BONOSU 24/06/2020 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF32117 FİNANSMAN BONOSU 24/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF82013 FİNANSMAN BONOSU 24/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852646
BIST