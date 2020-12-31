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***ALNTF* *ZORLF* *OSMEN* *GARAN* *BRKT* *EKTVK* *YKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/

31.12.2020 17:50



***ALNTF******ZORLF******OSMEN******GARAN******BRKT******EKTVK******YKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ALNTF, BRKT, EKTVK, GARAN, OSMEN, YKBNK, ZORLF

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNFA2028 FİNANSMAN BONOSU 31/12/2020 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTA2061 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 31/12/2020 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTA2061 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 31/12/2020 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTA20C4 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 31/12/2020 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTA20C4 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 31/12/2020 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSA2014 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 31/12/2020 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSA2014 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 31/12/2020 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSA2063 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 31/12/2020 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSA2063 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 31/12/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN22137 FİNANSMAN BONOSU 31/12/2020 Kupon\Getiri Ödeme
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMEN TR0OSMK01BD7 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 31/12/2020 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRSYKBK92911 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 31/12/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF52115 FİNANSMAN BONOSU 31/12/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896135


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