***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
23.06.2022 18:49
***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı İçin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 23.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 80.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 23.06.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 23.06.2022 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında 80.000.000 TL'ye kadar bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin yurtiçinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihracı içinde ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 23.06.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 23.06.2022 Tarih ve 71 Numaralı Yönetim Kurulu Kararı.pdf
EK: 2 Başvuru Formu.pdf
EK: 3 Başvuru Formu Eki.pdf
EK: 4 İhraç Belgesi ve Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038999
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -31,09
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.534
18:0517,3566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0168
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
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17,3858
En Düşük
17,3014
18:0518,2911
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0390
|Açılış
|: 18,2900
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|Önceki Kapanış
|: 18,3300
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18,3902
En Düşük
18,2112
18:051.021,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,39
|Açılış
|: 1.021,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.030,12
En Düşük
1.018,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|14,53
|467.615.789
|% 9,99
|
|UFUK
|79,30
|5.529.660
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|12.796.969
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|299.025.489
|% 9,95
|
|NTGAZ
|8,96
|73.815.314
|% 9,94
|
|MZHLD
|99,00
|5.458.167
|% -10,00
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|941.160
|% -9,98
|
|IHAAS
|26,16
|1.038.343
|% -7,69
|
|BRKO
|1,46
|939.815
|% -5,19
|
|THYAO
|50,55
|3.339.500.493
|% -2,88
|
|SISE
|21,56
|1.686.073.246
|% -2,88
|
|EREGL
|27,58
|1.631.610.165
|% -2,20
|
|AKBNK
|8,82
|1.316.874.457
|% -2,97
|
|SASA
|44,90
|1.303.900.284
|% -0,44
|
|ODAS
|3,24
|1.222.084.496
|% 2,86
|
|YKBNK
|4,84
|1.191.186.699
|% -1,63
|
|TSKB
|2,18
|380.800.557
|% -3,54
|
|AKBNK
|8,82
|1.316.874.457
|% -2,97
|
|EKGYO
|2,59
|380.277.812
|% -1,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3427
|17,3566
|% 0,10
|
|Euro
|18,2124
|18,2911
|% -0,21
|
|Sterlin
|21,1595
|21,2657
|% -0,08
|
|Frank
|17,9960
|18,1044
|% 0,26
|
|Riyal
|4,6084
|4,6315
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|-5,79
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|-1,96
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.771
|6.892
|-26,00
|
|Yarım
|3.324
|3.371
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.685
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,14
|21,17
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|-0,11
|
|B. Petrol
|110
|110
|-1,61
|
Seans Raporu
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