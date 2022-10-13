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***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

13.10.2022 17:58
***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
20.06.2022 tarihli Olağan Genel Kurulu toplantısının 8. Maddesinde, Kurumumuza kaynak sağlamak amacıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 505. Maddesi doğrultusunda ve aynı maddedeki azami on iki aylık süre dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin verilmesi kaydı ile yürürlükte olan mevzuatın izin verdiği limitler dahilinde özel sektör borçlanma aracı ihraç edilmesi buna ilişkin hususların günün koşullarına göre belirlenmesi ve işlemlerin yürütülebilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmiştir. Yönetim Kurulumuz 20.06.2022 tarihli Genel Kurul toplantısında verilen yetkiye istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8) ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde 1. 65.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine ve gerekli onayların alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına, 2. 65.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde şirketin ve ekonominin genel durumu ile yatırımcıların beklentisine uygun olarak vadesi en fazla 3 (üç) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, 3. İhraç olunacak borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, 4. İhraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dahil olmak üzere Şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine, 5. Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Kamuyu Aydınlatma Platformu da dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular ve diğer tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve her türlü iş ve işlemlerin ifası hususunda gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesini teminen de Şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir. EK: 1 13.10.2022 Tarih ve 100 Numaralı Yönetim Kurulu Kararı
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 13.10.2022 Tarih ve 100 Numaralı Yönetim Kurulu Kararı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071738


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