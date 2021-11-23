***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.11.2021 15:51
***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TRFSRMDK2130 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İtfasına İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 60.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 98
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSRMDK2130
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 17.08.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 17.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 28.000.000
İhraç Fiyatı 0,94184
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 23.11.2021
Kayıt Tarihi 22.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.11.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 60.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla yurtiçinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.08.2020 tarih ve 52/1022 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Bu kapsamda Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 60.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde 28.000.000 TL nominal değerli 98 gün vadeli finansman bonosunun 17.08.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleşmiştir. Kamoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979257
BIST