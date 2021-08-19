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***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.08.2021 15:25



***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Bulunmamaktadır

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Bulunmamaktadır TRY

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 0
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 27.500.000

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
TRY

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nrimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A 1 TRY 10612000 TRY 0,3859 İşlem Görmüyor
B 1 TRY 10867000 TRY 0,3952 İşlem Görmüyor
C 1 TRY 6021000 TRY 0,2189 İşlem Görmüyor

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Bulunmamaktadır TRY

Diğer Hususlar
Açıklama Bulunmamaktadır





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959246


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DMSAS 8,04 114.412.874 % 17,03  
PENTA 90,35 16.085.415 % 16,88  
DOBUR 23,28 2.692.759 % 14,23  
KTSKR 52,35 92.619.485 % 12,24  
ESCAR 20,24 92.155.804 % 10,78  
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16:49 Alış Satış %  
Dolar 8,5208 8,5245 % 0,91  
Euro 9,9803 9,9877 % 0,73  
Sterlin 11,6119 11,6702 % 0,21  
Frank 9,2410 9,2967 % 0,69  
Riyal 2,2634 2,2748 % 0,77  
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16:49 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.783 -5,00  
Altın Gr. 489 489 3,11  
Cumhuriyet 3.246 3.295 13,00  
Tam 3.225 3.306 7,61  
Yarım 1.559 1.599 3,68  
Çeyrek 782 800 1,84  
Gümüş.Ons 23,35 23,38 -0,14  
Gümüş Gr. 6,38 6,39 -0,00  
B. Petrol 66,70 66,70 -1,53  
Seans Raporu 16:49
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