ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu









***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler BulunmamaktadırYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoMetin Kartal EMÜR Mali İşler ve Muhasebe Yönetmeni 16.10.2020 5356509990 metin.emur@alnusyatirim.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı 523047Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin TarihiAnkara İrtibat Bürosu Tepeprime İş Merkezi Dumlupınar Bulvarı 266 B Blok Asma Kat Daire B28 Çankaya / ANKARA Şule KESER 0312 906 01 70 0212 346 09 89 22.05.2018Çankaya İrtibat Bürosu Mahal Ankara İş merkezi Mustafa Kemal Mahallesi B Blok Daire:13 Çankaya / ANKARA Berna Ahıska BULMUŞ 0312 906 01 77 0212 346 09 89 16.10.2018İzmit İrtibat Bürosu Körfez Mah.Sanayi cad.Berk Sok.Dolphin İş Merkezi 4.Kat Numara 414 İzmit/KOCAELİ Nagihan KANPARA 0262 204 01 15 0212 346 09 89 19.04.2019Aydın İrtibat Bürosu Cumhuriyet Mah. 1955 Sok. No:1 Argos Plaza Kat:3 Daire: 12, Efeler / AYDIN İsmail Gökhan AKTAŞ 0256 502 00 66 0212 346 09 89 21.05.2019İzmir İrtibat Bürosu Adalet Mah. Şehit Polis Fethi Sekin Cad. Novus Tower No:4 Bayraklı / İZMİR Hayati Tolga GÖNENÇ 0232 380 01 10 0212 346 09 89 17.07.2019Çukurambar İrtibat Bürosu Söğütözü Mahallesi, Söğütözü Caddesi, No:2, Koç Kuleleri B Blok, 12. Kat, No: 36, 06510, Çankaya/ANKARA Canan ÖZDEMİR 0312 906 01 20 0212 346 09 89 12.05.2020Karaköy İrtibat Bürosu Hocapaşa Mahallesi, Hüdaverdigar Caddesi, No:18/5, Sirkeci-Fatih/İSTANBUL Mehmet Ali Tunç Salman 0212 906 10 30 0212 346 09 89 12.05.2020Bağdat Caddesi İrtibat Bürosu "Caddebostan Mahallesi, Bağdat Caddesi, No: 340, Daire: 10, Kadıköy/ İSTANBUL Yalçın ERDAN 0216 906 09 80 0212 346 09 89 22.06.2020Ümraniye İrtibat Bürosu "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Poligon Caddesi, Şiir Sokak, Dış Kapı No:10, Daire:70-71-72, Ümraniye/İSTANBUL" Servet BİLGE 0216 906 09 86 0212 346 09 89 29.07.2020Adana İrtibat Bürosu Cemalpaşa Mah. Atatürk Cad. No:48 Sapmaz İş Merkezi K:5 D:13 Seyhan/ADANA Faruk KAPLAN 0322 502 92 50 0212 346 09 89 22.01.2021Edremit İrtibat Bürosu Soğanyemez Mah. Cumhuriyet Meydanı Şenler İş Merkezi, No: 7/83, D:407 Edremit/BALIKESİR Emre YILDIRIM 0266 373 98 87 0212 346 09 89 08.02.2021Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Nusret Altınbaş 27500000 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959255BIST