***ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.08.2021 15:59
***ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Bulunmamaktadır
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Metin Kartal EMÜR Mali İşler ve Muhasebe Yönetmeni 16.10.2020 5356509990 metin.emur@alnusyatirim.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı 523047
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
Ankara İrtibat Bürosu Tepeprime İş Merkezi Dumlupınar Bulvarı 266 B Blok Asma Kat Daire B28 Çankaya / ANKARA Şule KESER 0312 906 01 70 0212 346 09 89 22.05.2018
Çankaya İrtibat Bürosu Mahal Ankara İş merkezi Mustafa Kemal Mahallesi B Blok Daire:13 Çankaya / ANKARA Berna Ahıska BULMUŞ 0312 906 01 77 0212 346 09 89 16.10.2018
İzmit İrtibat Bürosu Körfez Mah.Sanayi cad.Berk Sok.Dolphin İş Merkezi 4.Kat Numara 414 İzmit/KOCAELİ Nagihan KANPARA 0262 204 01 15 0212 346 09 89 19.04.2019
Aydın İrtibat Bürosu Cumhuriyet Mah. 1955 Sok. No:1 Argos Plaza Kat:3 Daire: 12, Efeler / AYDIN İsmail Gökhan AKTAŞ 0256 502 00 66 0212 346 09 89 21.05.2019
İzmir İrtibat Bürosu Adalet Mah. Şehit Polis Fethi Sekin Cad. Novus Tower No:4 Bayraklı / İZMİR Hayati Tolga GÖNENÇ 0232 380 01 10 0212 346 09 89 17.07.2019
Çukurambar İrtibat Bürosu Söğütözü Mahallesi, Söğütözü Caddesi, No:2, Koç Kuleleri B Blok, 12. Kat, No: 36, 06510, Çankaya/ANKARA Canan ÖZDEMİR 0312 906 01 20 0212 346 09 89 12.05.2020
Karaköy İrtibat Bürosu Hocapaşa Mahallesi, Hüdaverdigar Caddesi, No:18/5, Sirkeci-Fatih/İSTANBUL Mehmet Ali Tunç Salman 0212 906 10 30 0212 346 09 89 12.05.2020
Bağdat Caddesi İrtibat Bürosu "Caddebostan Mahallesi, Bağdat Caddesi, No: 340, Daire: 10, Kadıköy/ İSTANBUL Yalçın ERDAN 0216 906 09 80 0212 346 09 89 22.06.2020
Ümraniye İrtibat Bürosu "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Poligon Caddesi, Şiir Sokak, Dış Kapı No:10, Daire:70-71-72, Ümraniye/İSTANBUL" Servet BİLGE 0216 906 09 86 0212 346 09 89 29.07.2020
Adana İrtibat Bürosu Cemalpaşa Mah. Atatürk Cad. No:48 Sapmaz İş Merkezi K:5 D:13 Seyhan/ADANA Faruk KAPLAN 0322 502 92 50 0212 346 09 89 22.01.2021
Edremit İrtibat Bürosu Soğanyemez Mah. Cumhuriyet Meydanı Şenler İş Merkezi, No: 7/83, D:407 Edremit/BALIKESİR Emre YILDIRIM 0266 373 98 87 0212 346 09 89 08.02.2021
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Nusret Altınbaş 27500000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959255
BIST