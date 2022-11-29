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***ALNUS* *ANC* *HUBVC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin

29.11.2022 11:13
***ALNUS* *ANC* *HUBVC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının


***ALNUS******ANC******HUBVC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

Sermaye artırımına aracılık ettiğimiz Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 28-29 Kasım 2022 tarihlerinde 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulan ve rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 69.170,731 nominal değerli paylarının tamamının satışı 28.11.2022 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. İlgili payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Sedat Yar 16.909 % 24,45 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
Tolun Kudaloğlu 49.998 % 72,28 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082860


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 180,40 72.062.162 % 10,00  
BFREN 3.800,10 94.401.421 % 10,00  
KSTUR 304,80 1.007.602 % 10,00  
SNICA 29,32 713.725.143 % 9,98  
TETMT 291,90 19.432.468 % 9,98  
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13:53 Alış Satış %  
Dolar 18,6340 18,6363 % 0,06  
Euro 19,3300 19,3373 % 0,41  
Sterlin 22,3287 22,4407 % 0,64  
Frank 19,5395 19,6572 % 0,00  
Riyal 4,9428 4,9676 % 0,02  
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13:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.755 1.756 15,46  
Altın Gr. 1.052 1.052 9,66  
Cumhuriyet 7.008 7.108 14,00  
Tam 7.028 7.086 50,00  
Yarım 3.408 3.464 24,00  
Çeyrek 1.699 1.732 13,00  
Gümüş.Ons 21,31 21,35 0,39  
Gümüş Gr. 12,77 12,79 0,23  
B. Petrol 86,05 86,05 2,16  
Seans Raporu 13:53
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