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***ALNUS* *ANC* *HUBVC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.11.2022 10:58
***ALNUS* *ANC* *HUBVC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ALNUS******ANC******HUBVC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [HUBVC]
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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

   Sermaye artırımına aracılık ettiğimiz Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 28-29 Kasım 2022 tarihlerinde 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulan ve rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 69.170,731 nominal değerli paylarının tamamının satışı 28.11.2022 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082858


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SNICA 29,32 683.158.252 % 9,98  
TETMT 291,90 18.011.207 % 9,98  
VANGD 6,62 7.044.711 % 9,97  
ALFAS 151,30 209.162.653 % 9,96  
PRKME 18,89 66.244.663 % 9,95  
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10:50 Alış Satış %  
Dolar 18,6344 18,6367 % 0,06  
Euro 19,3340 19,3412 % 0,43  
Sterlin 22,3407 22,4527 % 0,69  
Frank 19,5972 19,7152 % 0,30  
Riyal 4,9434 4,9682 % 0,03  
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10:50 Alış Satış %  
Altın Ons 1.755 1.755 15,14  
Altın Gr. 1.051 1.051 8,63  
Cumhuriyet 6.988 7.094 -21,00  
Tam 7.019 7.087 51,00  
Yarım 3.404 3.465 25,00  
Çeyrek 1.697 1.732 13,00  
Gümüş.Ons 21,24 21,28 0,33  
Gümüş Gr. 12,70 12,71 0,16  
B. Petrol 85,75 85,75 1,86  
Seans Raporu 10:50
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