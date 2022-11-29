***ALNUS* *ANC* *HUBVC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.11.2022 10:58
***ALNUS******ANC******HUBVC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye artırımına aracılık ettiğimiz Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 28-29 Kasım 2022 tarihlerinde 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulan ve rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 69.170,731 nominal değerli paylarının tamamının satışı 28.11.2022 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082858
BIST
10:524.844
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -78,99
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.949
En Düşük
4.817
10:5218,6387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0128
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6908
En Düşük
18,5952
10:5219,3320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0736
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,4087
En Düşük
19,2462
10:521.051,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 9,02
|Açılış
|: 1.051,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.052,51
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler10:50
|SNICA
|29,32
|683.158.252
|% 9,98
|
|TETMT
|291,90
|18.011.207
|% 9,98
|
|VANGD
|6,62
|7.044.711
|% 9,97
|
|ALFAS
|151,30
|209.162.653
|% 9,96
|
|PRKME
|18,89
|66.244.663
|% 9,95
|
|SEGYO
|3,17
|37.811.390
|% -9,94
|
|BAYRK
|9,75
|29.818.845
|% -7,67
|
|HUNER
|12,96
|37.684.216
|% -7,56
|
|SASA
|123,30
|258.476.366
|% -7,36
|
|RTALB
|12,24
|68.413.655
|% -7,34
|
|SISE
|39,58
|2.494.372.753
|% -1,84
|
|THYAO
|114,50
|2.082.113.658
|% -0,52
|
|KOZAL
|349,20
|1.199.692.974
|% 4,74
|
|PETKM
|17,84
|1.103.023.548
|% -2,25
|
|KRDMD
|14,52
|972.101.972
|% 1,47
|
|EKGYO
|6,96
|712.472.807
|% 0,58
|
|SKBNK
|2,73
|255.018.717
|% 0,00
|
|TSKB
|4,03
|299.964.831
|% 0,75
|
|YKBNK
|11,87
|868.012.604
|% -0,25
|
|ISCTR
|10,26
|738.747.066
|% -0,68
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6344
|18,6367
|% 0,06
|
|Euro
|19,3340
|19,3412
|% 0,43
|
|Sterlin
|22,3407
|22,4527
|% 0,69
|
|Frank
|19,5972
|19,7152
|% 0,30
|
|Riyal
|4,9434
|4,9682
|% 0,03
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|15,14
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.051
|8,63
|
|Cumhuriyet
|6.988
|7.094
|-21,00
|
|Tam
|7.019
|7.087
|51,00
|
|Yarım
|3.404
|3.465
|25,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.732
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|21,24
|21,28
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|12,70
|12,71
|0,16
|
|B. Petrol
|85,75
|85,75
|1,86
|