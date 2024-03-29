***ALVES*** ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.03.2024 11:41
***ALVES*** ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Firmamız yatırım planlaması kapsamında daha önce inşaatını bitirmiş olduğu İlave Fabrika Binasının İskanını almış olup en kısa sürede bu tesiste üretim faaliyetlerine başlayacaktır. Söz konusu üretim faaliyetleri kapsamında ince ve süper ince bakır tel üretim kapasitesi % 200 oranında artacaktır. Üretilen teller araçların elektronik aksamında, araç sarj istasyonlarında ve Solar (PV) kablo üretiminde kullanılan kabloların ana hammaddesidir. Böylece dışarıdan temin ettiğimiz ham maddeyi kendi tesisimizde üretme imkanına kavuşmuş olacağız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264177
BIST
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15:429.114
En Düşük
|Değişim
|: 0,37%
|| 33,76
|Açılış
|: 9.125
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|Önceki Kapanış
|: 9.080
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9.056
En Yüksek
9.154
15:4232,3646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0472
|Açılış
|: 32,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4200
|
32,5453
En Düşük
32,2128
15:4235,0427
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0224
|Açılış
|: 35,2000
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|Önceki Kapanış
|: 35,0500
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35,3786
En Düşük
34,8774
15:422.325,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,86
|Açılış
|: 2.325,28
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|Önceki Kapanış
|: 2.320,42
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2.337,29
En Düşük
2.314,41
BIST En Aktif Hisseler15:42
|ALVES
|63,25
|921.615.099
|% 10,00
|
|NETAS
|87,45
|21.620.876
|% 10,00
|
|BSOKE
|25,52
|180.764.769
|% 10,00
|
|ISSEN
|11,11
|16.173.777
|% 10,00
|
|DITAS
|24,22
|41.110.390
|% 9,99
|
|SODSN
|214,40
|9.339.693
|% -9,99
|
|VRGYO
|45,06
|545.212.371
|% -9,97
|
|NTHOL
|26,72
|156.517.876
|% -9,97
|
|EUKYO
|25,86
|14.450.679
|% -9,96
|
|ENSRI
|27,00
|123.708.588
|% -9,94
|
|SASA
|43,88
|6.850.763.802
|% 2,05
|
|THYAO
|297,25
|6.276.939.345
|% -0,17
|
|ISCTR
|11,44
|2.829.359.720
|% 1,87
|
|AGROT
|37,12
|2.568.593.074
|% 5,28
|
|AKBNK
|47,02
|2.243.458.882
|% 0,51
|
|ZOREN
|5,90
|2.184.223.785
|% 3,87
|
|ISCTR
|11,44
|2.829.359.720
|% 1,87
|
|SASA
|43,88
|6.850.763.802
|% 2,05
|
|EKGYO
|9,95
|1.083.066.550
|% 2,90
|
|PEKGY
|13,70
|1.175.948.232
|% 8,90
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3546
|32,3646
|% 0,15
|
|Euro
|34,9990
|35,0427
|% -0,06
|
|Sterlin
|41,1176
|41,3237
|% 0,75
|
|Frank
|36,1289
|36,3100
|% 0,76
|
|Riyal
|8,6761
|8,7196
|% 0,60
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,96
|25,00
|% 0,66
|
|Platin
|905,95
|915,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,51
|1.018,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,99
|86,99
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.233,48
|2.234,70
|% 0,66
|