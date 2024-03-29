***ALVES*** ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALVES*** ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFirmamız yatırım planlaması kapsamında daha önce inşaatını bitirmiş olduğu İlave Fabrika Binasının İskanını almış olup en kısa sürede bu tesiste üretim faaliyetlerine başlayacaktır. Söz konusu üretim faaliyetleri kapsamında ince ve süper ince bakır tel üretim kapasitesi % 200 oranında artacaktır. Üretilen teller araçların elektronik aksamında, araç sarj istasyonlarında ve Solar (PV) kablo üretiminde kullanılan kabloların ana hammaddesidir. Böylece dışarıdan temin ettiğimiz ham maddeyi kendi tesisimizde üretme imkanına kavuşmuş olacağız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264177BIST