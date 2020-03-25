***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.03.2020 15:32
***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.02.2019 - 04.03.2019 - 18.04.2019 - 11.07.2019 - 10.10.2019 - 20.11.2019 - 17.01.2020 - 12.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde, Karsiyaka Asliye Ticaret Mahkemesinde E.2018/750 sayı ile devam eden dava duruşması 29/04/2020 tarihine ertelenmiştir.
Sayglarımızla kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832107
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|THYAO
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|1.612
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|Altın Gr.
|333
|334
|-1,60
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|2.110
|2.142
|10,00
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|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
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|Yarım
|1.016
|1.043
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|Çeyrek
|510
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|Gümüş.Ons
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|-0,01
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