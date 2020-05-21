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***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.05.2020 15:09
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***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Madencilik alanında faaliyetlerinin başlanması amacıyla Tekirdağ İli sınırları içerisinde Kırma-Eleme zenginleştirme tesisi işletmesiyle ilgili sözleşme imzalamış olup faaliyetlerinin en geç Temmuz 2020 ayında başlaması beklenmektedir. Bu işletme ile Trakya bölgesinde nispeten kalorisi düşük kömürleri daha verimli hale getirip yerli kaynakların ekonomiye kazandırılması hedeflenmektedir.    Firmamız söz konusu faaliyet ile sektöre ilk girizgahını sınırlı risklerle yapma gayesinde olup, ancak 31.03.2020 Tarihli KAP açıklamasında belirtildiği üzere, sektörde ki faaliyetini daha stratejik ölçüde genişletmek için,  T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından yapılan maden ruhsatları ihaleleri ile ilgili çalışmalarımızın devam ettiği ancak Covid-19 sebebiyle ihale tarihlerinin ertelenmesi sebebiyle henüz herhangi bir gelişme olmadığını ayrıca,   Kamuoyuna arz ederiz. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846243


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Tam 2.533 2.557 -10,60  
Yarım 1.236 1.250 -5,20  
Çeyrek 618 625 -2,60  
Gümüş.Ons 17,25 17,27 -0,30  
Gümüş Gr. 3,78 3,79 -0,05  
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