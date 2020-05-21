***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.05.2020 15:09
***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Madencilik alanında faaliyetlerinin başlanması amacıyla Tekirdağ İli sınırları içerisinde Kırma-Eleme zenginleştirme tesisi işletmesiyle ilgili sözleşme imzalamış olup faaliyetlerinin en geç Temmuz 2020 ayında başlaması beklenmektedir. Bu işletme ile Trakya bölgesinde nispeten kalorisi düşük kömürleri daha verimli hale getirip yerli kaynakların ekonomiye kazandırılması hedeflenmektedir. Firmamız söz konusu faaliyet ile sektöre ilk girizgahını sınırlı risklerle yapma gayesinde olup, ancak 31.03.2020 Tarihli KAP açıklamasında belirtildiği üzere, sektörde ki faaliyetini daha stratejik ölçüde genişletmek için, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından yapılan maden ruhsatları ihaleleri ile ilgili çalışmalarımızın devam ettiği ancak Covid-19 sebebiyle ihale tarihlerinin ertelenmesi sebebiyle henüz herhangi bir gelişme olmadığını ayrıca, Kamuoyuna arz ederiz. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846243
BIST
15:52102.659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 501,90
|Açılış
|: 102.224
|
|Önceki Kapanış
|: 102.158
|
103.227
En Düşük
102.149
15:526,7997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0078
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8162
En Düşük
6,7803
15:527,4716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0153
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4876
En Düşük
7,4292
15:52380,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,42
|Açılış
|: 380,14
|
|Önceki Kapanış
|: 381,70
|
382,04
En Düşük
378,01
BIST En Aktif Hisseler
|GUBRF
|20,72
|264.425.282
|% 9,98
|
|CMENT
|35,56
|2.635.770
|% 9,96
|
|MRSHL
|61,25
|4.529.248
|% 9,96
|
|TKURU
|20,86
|767.627
|% 9,96
|
|SODSN
|15,24
|391.897
|% 9,96
|
|MRDIN
|5,93
|311.646.909
|% -12,41
|
|EKIZ
|12,33
|8.421.785
|% -10,00
|
|TUKAS
|12,71
|125.535.709
|% -9,99
|
|TACTR
|7,21
|2.191.580
|% -9,99
|
|KENT
|404,80
|4.221.101
|% -9,98
|
|THYAO
|11,12
|776.131.713
|% 2,21
|
|GARAN
|7,64
|759.150.622
|% -0,91
|
|ASELS
|29,58
|746.639.773
|% -0,07
|
|GUSGR
|3,29
|546.886.006
|% -0,60
|
|AVOD
|3,20
|343.429.924
|% 7,38
|
|EKGYO
|1,36
|257.884.261
|% -0,73
|
|GUSGR
|3,29
|546.886.006
|% -0,60
|
|IHLGM
|1,20
|159.329.858
|% 0,84
|
|KRDMD
|2,47
|324.034.608
|% 1,23
|
|AVOD
|3,20
|343.429.924
|% 7,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2963
|8,3379
|% 0,12
|
|Frank
|7,0066
|7,0488
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8051
|1,8142
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-9,98
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|2.461
|2.492
|-10,40
|
|Tam
|2.533
|2.557
|-10,60
|
|Yarım
|1.236
|1.250
|-5,20
|
|Çeyrek
|618
|625
|-2,60
|
|Gümüş.Ons
|17,25
|17,27
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|-0,05
|
|B. Petrol
|36,66
|36,66
|0,91
|