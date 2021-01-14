***AMR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
14.01.2021 16:01
***AMR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [AMR]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. 13/01/2021 tarihli yazısı ile kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 15/01/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. FON KODU
ESKİ FON UNVANI
YENİ FON UNVANI
AMR
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Yatırım Fonu
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.Kamu Dış Borçlanma Araçları (ABD Doları 0-5 Yıl Vadeli) Emeklilik Yatırım Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902131
BIST
15:571.555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,83
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
1.568
En Düşük
1.552
15:577,3863
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0165
|Açılış
|: 7,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4582
En Düşük
7,3685
15:578,9727
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0277
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0707
En Düşük
8,9536
15:57437,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,28
|Açılış
|: 437,26
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler15:57
|PKENT
|979,00
|2.174.968
|% 10,00
|
|YAPRK
|117,80
|26.247.493
|% 9,99
|
|KSTUR
|189,30
|1.461.317
|% 9,99
|
|YESIL
|167,50
|72.500.675
|% 9,98
|
|POLTK
|437,40
|34.379.203
|% 9,98
|
|AYES
|9,81
|356.835
|% -10,00
|
|UZERB
|86,75
|3.328.217
|% -9,96
|
|UMPAS
|3,11
|177.216
|% -9,86
|
|EUYO
|4,67
|1.386.220
|% -9,85
|
|ARTI
|8,15
|7.849.488
|% -9,85
|
|KOZAL
|113,50
|1.006.595.939
|% -0,61
|
|EKGYO
|2,46
|997.676.252
|% 0,41
|
|FENER
|39,62
|721.491.632
|% 1,64
|
|VAKBN
|4,89
|360.806.050
|% -0,20
|
|HALKB
|5,72
|307.508.549
|% 0,53
|
|EKGYO
|2,46
|997.676.252
|% 0,41
|
|IHLGM
|1,38
|164.113.643
|% 1,47
|
|YKBNK
|3,24
|298.779.185
|% -0,31
|
|ALBRK
|2,01
|168.944.192
|% 0,50
|
|ZOREN
|3,06
|244.983.668
|% 0,33
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3789
|7,3863
|% -0,22
|
|Euro
|8,9638
|8,9727
|% -0,31
|
|Sterlin
|10,0378
|10,0882
|% -0,22
|
|Frank
|8,2546
|8,3043
|% -0,62
|
|Riyal
|1,9608
|1,9707
|% -0,34
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|-4,71
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-2,62
|
|Cumhuriyet
|2.907
|2.951
|-43,00
|
|Tam
|2.891
|2.964
|-43,60
|
|Yarım
|1.397
|1.434
|-21,09
|
|Çeyrek
|701
|717
|-10,55
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,32
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,81
|55,81
|-0,25
|
Seans Raporu
15:57
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16:09OZGYO
Yüzde -3.63 oranında düşüşle 2.39 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 658, 007 adet işlem
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16:08OYLUM
Yüzde -4.48 oranında düşüşle 4.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 272, 644 adet işlem
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16:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, SISE, AKBNK
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16:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, PGSUS, TUPRS
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16:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 07 kaybederek (% -0.44 ) 1, 383