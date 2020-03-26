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***ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.03.2020 15:24
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***ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

26.03.2020 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısını müteakiben yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
 Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımında Sn. Ahmet Kırman'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına, Sn. Abdullah Kılınç'ın Başkan Vekilliğine seçilmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832337


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