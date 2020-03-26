***ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2020 15:24
***ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
26.03.2020 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısını müteakiben yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımında Sn. Ahmet Kırman'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına, Sn. Abdullah Kılınç'ın Başkan Vekilliğine seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832337
BIST
17:0190.903
En Yüksek
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En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|5,83
|4.199.730
|% 10,00
|
|SASA
|6,60
|77.844.870
|% 10,00
|
|CLEBI
|58,85
|13.581.697
|% 10,00
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|GSRAY
|1,76
|139.179.093
|% 10,00
|
|RYGYO
|5,39
|21.562.083
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|6.521.915
|% -9,99
|
|RALYH
|7,25
|10.629
|% -9,38
|
|NIBAS
|5,71
|658.402
|% -7,15
|
|ETILR
|1,94
|114.571
|% -6,73
|
|MMCAS
|0,84
|3.165
|% -6,67
|
|THYAO
|9,14
|1.240.953.969
|% 4,22
|
|ASELS
|24,00
|992.650.780
|% 2,39
|
|GARAN
|7,84
|824.880.536
|% 4,53
|
|AKBNK
|5,62
|400.923.338
|% 0,90
|
|YKBNK
|1,94
|355.432.336
|% 3,74
|
|YKBNK
|1,94
|355.432.336
|% 3,74
|
|IHLGM
|0,84
|131.938.123
|% 9,09
|
|THYAO
|9,14
|1.240.953.969
|% 4,22
|
|IHLAS
|0,46
|53.039.083
|% 9,52
|
|GARAN
|7,84
|824.880.536
|% 4,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6664
|7,7049
|% 0,80
|
|Frank
|6,5758
|6,6154
|% 0,53
|
|Riyal
|1,6995
|1,7080
|% -0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.639
|19,85
|
|Altın Gr.
|335
|335
|1,63
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,60
|14,66
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,00
|3,00
|0,02
|
|B. Petrol
|27,21
|27,21
|-0,18
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