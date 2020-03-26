***ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar26.03.2020 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısını müteakiben yapılan Yönetim Kurulu toplantısındaYönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımında Sn. Ahmet Kırman'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına, Sn. Abdullah Kılınç'ın Başkan Vekilliğine seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832337BIST