***ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviProf. Dr. Ahmet Kırman Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 24.03.2015 İcrada Görevli Değil T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Başkan Vekili - Genel Müdür, Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş., Trakya Cam San. A.Ş., Soda Sanayi A.Ş., Paşabahçe Mağazaları A.Ş., Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş., Şişecam Enerji A.Ş., Camiş Elektrik Üretim A.Ş., Trakya Investment B.V., Anadolu Cam Investment B.V., OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Sisecam Glass Packaging B.V., Sisecam Chem Investment B.V., SC Glass Trading B.V., Pasabahce Investment B.V., OOO Posuda, AC Glass Holding B.V., Sisecam Flat Glass Holding B.V., Nude Glass Investment B.V., Istanbul Investment B.V., Sisecam Flat Glass Holding B.V., Nude Design Investment B.V. Yönetim Kurulu Başkanı. Evet Bağımsız Üye Değil YokAbdullah Kılınç Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 03.04.2014 İcrada Görevli Üretim Başkan Yardımcısı JSC Mina Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil YokZeynep Hansu Uçar Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 17.05.2012 İcrada Görevli Değil Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü Müdürü, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Trakya Yatırım Holding A.Ş., T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Trakya Cam San. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesiSİBEL KOÇ KARACAOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 29.03.2017 İcrada Görevli Bütçe ve Mali Kontrol Müdürü JSC Mina Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiMEHMET CELAL BETİL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 21.03.2018 İcrada Görevli Değil Borusan Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.`de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745906 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıİLHAN İL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 21.03.2018 İcrada Görevli Değil Sütaş Süt Ürünleri A.Ş., Trakya Cam Sanayii A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Travelex Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745906 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komite Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824303BIST