***ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.04.2020 08:47
***ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı 210842286 TRY 28,11
Atatürk Hisseleri 113945975 TRY 15,19
Diğer (Halka Açık) 425211739 TRY 56,70
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
B Hamiline 0,01 TRY 12486105.679 TRY 1,66 kar payı imtiyazı İşlem Görmüyor
A Hamiline 0,01 TRY 737513894.321 TRY 98,34 İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840204
BIST
11:35100.644
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 1.884,59
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
100.744
En Düşük
100.086
11:356,9859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0312
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9491
11:357,5715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0376
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5827
En Düşük
7,5263
11:35386,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,12
|Açılış
|: 386,56
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,10
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|16,83
|7.646.929
|% 10,00
|
|LKMNH
|7,04
|26.214.277
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|18.761.376
|% 10,00
|
|BAKAB
|9,57
|5.361.640
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,55
|129.889
|% 10,00
|
|POLTK
|78,15
|26.884
|% -7,73
|
|FORMT
|3,30
|354.522
|% -7,04
|
|YONGA
|10,02
|6.092
|% -4,57
|
|EUYO
|1,39
|7.438.450
|% -4,14
|
|COSMO
|2,44
|4.880
|% -3,94
|
|GARAN
|8,29
|368.993.865
|% 2,09
|
|THYAO
|10,60
|324.058.335
|% 3,21
|
|ECILC
|4,99
|291.731.543
|% 3,53
|
|ASELS
|27,26
|270.670.152
|% 2,17
|
|GUSGR
|3,35
|219.052.082
|% 8,06
|
|GUSGR
|3,35
|219.052.082
|% 8,06
|
|ECILC
|4,99
|291.731.543
|% 3,53
|
|ODAS
|1,66
|94.544.197
|% 3,11
|
|YKBNK
|2,08
|100.361.215
|% 3,48
|
|GARAN
|8,29
|368.993.865
|% 2,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6530
|8,6964
|% 0,93
|
|Frank
|7,1568
|7,1999
|% 0,53
|
|Riyal
|1,8522
|1,8615
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|-8,27
|
|Altın Gr.
|387
|387
|0,08
|
|Cumhuriyet
|2.478
|2.536
|-1,70
|
|Tam
|2.543
|2.601
|-1,80
|
|Yarım
|1.239
|1.270
|-0,90
|
|Çeyrek
|621
|635
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|15,21
|15,25
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|0,02
|
|B. Petrol
|23,87
|23,87
|-0,94
|
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