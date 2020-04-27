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***ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.04.2020 08:47
GÜNCEL HABERLER



***ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı 210842286 TRY 28,11
Atatürk Hisseleri 113945975 TRY 15,19
Diğer (Halka Açık) 425211739 TRY 56,70

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
B Hamiline 0,01 TRY 12486105.679 TRY 1,66 kar payı imtiyazı İşlem Görmüyor
A Hamiline 0,01 TRY 737513894.321 TRY 98,34 İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840204


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 16,83 7.646.929 % 10,00  
LKMNH 7,04 26.214.277 % 10,00  
BANVT 24,20 18.761.376 % 10,00  
BAKAB 9,57 5.361.640 % 10,00  
EGCYO 0,55 129.889 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6530 8,6964 % 0,93  
Frank 7,1568 7,1999 % 0,53  
Riyal 1,8522 1,8615 % 0,44  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.720 1.721 -8,27  
Altın Gr. 387 387 0,08  
Cumhuriyet 2.478 2.536 -1,70  
Tam 2.543 2.601 -1,80  
Yarım 1.239 1.270 -0,90  
Çeyrek 621 635 -0,50  
Gümüş.Ons 15,21 15,25 0,02  
Gümüş Gr. 3,42 3,42 0,02  
B. Petrol 23,87 23,87 -0,94  
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