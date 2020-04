***ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı 210842286 TRY 28,11Atatürk Hisseleri 113945975 TRY 15,19Diğer (Halka Açık) 425211739 TRY 56,70Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiB Hamiline 0,01 TRY 12486105.679 TRY 1,66 kar payı imtiyazı İşlem GörmüyorA Hamiline 0,01 TRY 737513894.321 TRY 98,34 İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840204BIST