***ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5. numaralı ilkesi gereğince Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşturulan1) Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Mehmet Celal Betil'in, üyeliğe İlhan İl'in,2) Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Mehmet Celal Betil'in, üyeliklere Zeynep Hansu Uçar ve Sibel Koç Karacaoğlu'nun,3) Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Mehmet Celal Betil'in, üyeliklere İlhan İl ve Zeynep Hansu Uçar'ınseçilmelerine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832341BIST