***ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
26.03.2020 15:32
***ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5. numaralı ilkesi gereğince Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşturulan
1) Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Mehmet Celal Betil'in, üyeliğe İlhan İl'in,
2) Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Mehmet Celal Betil'in, üyeliklere Zeynep Hansu Uçar ve Sibel Koç Karacaoğlu'nun,
3) Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Mehmet Celal Betil'in, üyeliklere İlhan İl ve Zeynep Hansu Uçar'ın
seçilmelerine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832341
BIST
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|IPEKE
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|BNTAS
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|QNBFL
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|748.508
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|ASELS
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|AKBNK
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|YKBNK
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|409.910.939
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|YKBNK
|1,94
|409.910.939
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|IHLGM
|0,84
|132.530.864
|% 9,09
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|THYAO
|9,25
|1.489.413.512
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|ODAS
|1,33
|178.488.836
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|GARAN
|7,94
|994.331.067
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,7494
|7,7883
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|Frank
|6,6163
|6,6561
|% 1,15
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|Riyal
|1,6997
|1,7082
|% -0,25
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|Alış
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|Altın Ons
|1.634
|1.635
|16,76
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|Altın Gr.
|336
|336
|2,34
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|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
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|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
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|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
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|Çeyrek
|510
|521
|3,61
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|Gümüş.Ons
|14,42
|14,47
|0,00
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|Gümüş Gr.
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|0,00
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|B. Petrol
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