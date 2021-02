***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin TarihiAnkara İrtibat Bürosu Tepeprime İş Merkezi Dumlupınar Bulvarı 266 B Blok Asma Kat Daire B28 Çankaya / ANKARA Hakan AYBAR 0312 906 01 70 0212 346 09 89 22.05.2018Çankaya İrtibat Bürosu Mahal Ankara İş merkezi Mustafa Kemal Mahallesi B Blok Daire:13 Çankaya / ANKARA Berna Ahıska BULMUŞ 0312 906 01 77 0212 346 09 89 16.10.2018İzmit İrtibat Bürosu Körfez Mah.Sanayi cad.Berk Sok.Dolphin İş Merkezi 4.Kat Numara 414 İzmit/KOCAELİ Nagihan KANPARA 0262 204 01 15 0212 346 09 89 19.04.2019Aydın İrtibat Bürosu Cumhuriyet Mah. 1955 Sok. No:1 Argos Plaza Kat:3 Daire: 12, Efeler / AYDIN İsmail Gökhan AKTAŞ 0256 502 00 66 0212 346 09 89 21.05.2019İzmir İrtibat Bürosu Adalet Mah. Şehit Polis Fethi Sekin Cad. Novus Tower No:4 Bayraklı / İZMİR Hayati Tolga GÖNENÇ 0232 380 01 10 0212 346 09 89 17.07.2019Çukurambar İrtibat Bürosu Söğütözü Mahallesi, Söğütözü Caddesi, No:2, Koç Kuleleri B Blok, 12. Kat, No: 36, 06510, Çankaya/ANKARA Canan ÖZDEMİR 0312 906 01 20 0212 346 09 89 12.05.2020Sirkeci İrtibat Bürosu Hocapaşa Mahallesi, Hüdaverdigar Caddesi, No:18/5, Sirkeci-Fatih/İSTANBUL Şule KESER 0212 906 10 30 0212 346 09 89 12.05.2020Bağdat Caddesi İrtibat Bürosu "Caddebostan Mahallesi, Bağdat Caddesi, No: 340, Daire: 10, Kadıköy/ İSTANBUL Yalçın ERDAN 0216 906 09 80 0212 346 09 89 22.06.2020Ümraniye İrtibat Bürosu "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Poligon Caddesi, Şiir Sokak, Dış Kapı No:10, Daire:70-71-72, Ümraniye/İSTANBUL" Servet BİLGE 0216 906 09 86 0212 346 09 89 29.07.2020Adana İrtibat Bürosu Cemalpaşa Mah. Atatürk Cad. No:48 Sapmaz İş Merkezi K:5 D:13 Seyhan/ADANA Faruk KAPLAN 0322 502 92 50 0212 346 09 89 22.01.2021Edremit İrtibat Bürosu Soğanyemez Mah. Cumhuriyet Meydanı Şenler İş Merkezi, No: 7/83, D:407 Edremit/BALIKESİR Emre YILDIRIM 0266 373 98 87 0212 346 09 89 08.02.2021Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)Nusret Altınbaş Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu BaşkanıSaim Kılıç Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen Yönetim Kurulu ÜyesiTUĞBERK SEZEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Finans DirektörüEFEKAN VAKKAS ALTINBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi PazarlamacıYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerNusret Altınbaş Yönetim kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu BaşkanıSEYİT TAHİR ÖZEK Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür VekiliEFEKAN VAKKAS ALTINBAŞ Yönetim Kurulu Üyesi PazarlamacıSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviNusret Altınbaş Yönetim Kurulu BaşkanıSeyit Tahir Özek Genel MüdürNilgün Bozkurt Operasyon MüdürüAnıl Tanören Yurtiçi Piyasalar Müdür YardımcısıMetin Kartal Emür Mali İşler ve Muhasebe YönetmeniEfekan Vakkas Altnbaş Yönetim Kurulu ÜyesiGül Yahyaoğlu Hazine ve Kurumsal Pazarlama Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909126BIST