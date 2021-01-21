***ANC* *ISKPL*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
21.01.2021 11:10
***ANC******ISKPL*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Işıklar Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.
Fiyat Tespit Raporu Görüşü ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903620
BIST
12:271.578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 8,92
|Açılış
|: 1.578
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
1.582
En Düşük
1.572
12:277,4012
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0179
|Açılış
|: 7,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4232
En Düşük
7,3823
12:278,9995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0139
|Açılış
|: 8,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0243
En Düşük
8,9624
12:27444,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,87
|Açılış
|: 444,88
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
443,81
BIST En Aktif Hisseler12:25
|DITAS
|40,92
|4.103.217
|% 10,00
|
|PKENT
|1.576,40
|5.870.894
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,00
|1.690.623
|% 10,00
|
|VERTU
|19,27
|55.771.455
|% 9,99
|
|SEKUR
|22,24
|2.986.365
|% 9,99
|
|SANFM
|15,70
|33.881
|% -9,98
|
|AVHOL
|7,00
|9.677.550
|% -9,91
|
|OYAYO
|10,77
|74.287.276
|% -6,83
|
|UMPAS
|2,19
|175.053
|% -6,41
|
|ORMA
|19,00
|89.300
|% -4,04
|
|EKGYO
|2,53
|1.011.623.390
|% 2,85
|
|GARAN
|10,21
|850.348.657
|% 1,59
|
|KARSN
|4,50
|513.237.973
|% 8,70
|
|SISE
|7,99
|437.428.807
|% -1,36
|
|THYAO
|13,33
|423.841.071
|% 0,53
|
|EKGYO
|2,53
|1.011.623.390
|% 2,85
|
|SKBNK
|1,60
|219.652.719
|% 1,27
|
|IHLGM
|1,49
|185.282.326
|% 2,76
|
|TSKB
|1,97
|243.479.275
|% -0,51
|
|KARSN
|4,50
|513.237.973
|% 8,70
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3963
|7,3992
|% -0,27
|
|Euro
|8,9917
|9,0004
|% 0,16
|
|Sterlin
|10,1442
|10,1951
|% 0,50
|
|Frank
|8,3127
|8,3628
|% 0,15
|
|Riyal
|1,9678
|1,9776
|% -0,12
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.870
|-0,48
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|2.952
|2.997
|13,00
|
|Tam
|2.937
|3.011
|4,15
|
|Yarım
|1.420
|1.457
|2,01
|
|Çeyrek
|712
|728
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|25,84
|25,87
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|0,01
|
|B. Petrol
|55,66
|55,66
|-0,42
|
Seans Raporu
12:25
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