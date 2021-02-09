Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

AND BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ( Şirket Genel Bilgi Formu

09.02.2021 15:51



AND BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
AHMET SEZER ENGİN 363.155,00 TRY 89,66791
DENİZ TEKDEMİR 41.835,00 TRY 10,32963
AKIN KUŞ 5,00 TRY 0,00123
CEM SAKARYA 5,00 TRY 0,00123
TOPLAM 405.000,00 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908611


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:521.549
Değişim :  0,90% |  13,89
Açılış :  1.539  
Önceki Kapanış :  1.535  
En Yüksek
1.552 En Düşük
1.536
BIST En Aktif Hisseler15:52
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ERBOS 60,50 129.820.413 % 10,00  
MERIT 181,50 1.017.671 % 10,00  
JANTS 607,50 78.776.531 % 9,99  
DITAS 47,14 40.699.576 % 9,99  
SEKUR 41,40 21.933.101 % 9,99  
daha fazla
15:52 Alış Satış %  
Dolar 7,0864 7,0885 % 0,22  
Euro 8,5793 8,5863 % 0,63  
Sterlin 9,7393 9,7881 % 0,44  
Frank 7,9023 7,9499 % 0,75  
Riyal 1,8855 1,8949 % 0,23  
daha fazla
15:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.843 1.843 13,05  
Altın Gr. 419 419 3,02  
Cumhuriyet 2.794 2.836 16,00  
Tam 2.777 2.848 13,41  
Yarım 1.342 1.378 6,49  
Çeyrek 673 689 3,24  
Gümüş.Ons 27,57 27,60 0,26  
Gümüş Gr. 6,27 6,28 0,06  
B. Petrol 60,70 60,70 0,00  
Seans Raporu 15:52
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru