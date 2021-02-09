AND BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ( Şirket Genel Bilgi Formu
09.02.2021 15:51
AND BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
AHMET SEZER ENGİN 363.155,00 TRY 89,66791
DENİZ TEKDEMİR 41.835,00 TRY 10,32963
AKIN KUŞ 5,00 TRY 0,00123
CEM SAKARYA 5,00 TRY 0,00123
TOPLAM 405.000,00 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908611
BIST
15:521.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 13,89
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.552
En Düşük
1.536
15:527,0885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0153
|Açılış
|: 7,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
|
7,1413
En Düşük
7,0620
15:528,5863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0540
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6212
En Düşük
8,5143
15:52420,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 3,93
|Açılış
|: 420,38
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
422,53
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler15:52
|ERBOS
|60,50
|129.820.413
|% 10,00
|
|MERIT
|181,50
|1.017.671
|% 10,00
|
|JANTS
|607,50
|78.776.531
|% 9,99
|
|DITAS
|47,14
|40.699.576
|% 9,99
|
|SEKUR
|41,40
|21.933.101
|% 9,99
|
|TACTR
|38,00
|2.520.282
|% -9,74
|
|ROYAL
|3,70
|914.426
|% -9,54
|
|CASA
|145,20
|223.504
|% -9,25
|
|ISKUR
|384.000,00
|384.000
|% -9,00
|
|ORMA
|22,20
|630.816
|% -8,49
|
|KOZAL
|143,80
|2.869.827.092
|% 6,99
|
|GARAN
|10,22
|2.013.078.727
|% 3,86
|
|EKGYO
|2,59
|1.838.097.943
|% -3,72
|
|PETKM
|5,34
|1.248.812.005
|% 2,89
|
|SISE
|7,78
|1.213.345.954
|% 2,10
|
|EKGYO
|2,59
|1.838.097.943
|% -3,72
|
|YKBNK
|2,98
|863.175.493
|% 2,05
|
|TSKB
|1,81
|514.802.147
|% 0,56
|
|DOHOL
|3,56
|890.797.836
|% -2,73
|
|PETKM
|5,34
|1.248.812.005
|% 2,89
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0864
|7,0885
|% 0,22
|
|Euro
|8,5793
|8,5863
|% 0,63
|
|Sterlin
|9,7393
|9,7881
|% 0,44
|
|Frank
|7,9023
|7,9499
|% 0,75
|
|Riyal
|1,8855
|1,8949
|% 0,23
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|13,05
|
|Altın Gr.
|419
|419
|3,02
|
|Cumhuriyet
|2.794
|2.836
|16,00
|
|Tam
|2.777
|2.848
|13,41
|
|Yarım
|1.342
|1.378
|6,49
|
|Çeyrek
|673
|689
|3,24
|
|Gümüş.Ons
|27,57
|27,60
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,06
|
|B. Petrol
|60,70
|60,70
|0,00
|
Seans Raporu
15:52
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-
16:01DITAS
Yüzde 9.99 oranında artışla 47.14 lira fiyatla işlem gören hissede 884, 666 adet işlem
-
16:00XU100
Endeks 1, 549 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 26, 555.00 milyon TL de
-
15:59GOODY
Yüzde 5.45 oranında artışla 9.48 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 025, 261 adet işlem
-
15:58KONTR
Yüzde 8.19 oranında artışla 70.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 585, 292 adet işlem
-
15:57ULAS
Yüzde 9.30 oranında artışla 4.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 488, 417 adet işlem