***ANELE* *ADNAC* *TDGYO* *MTRYO* *HUBVC* *ATAGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
07.04.2020 12:01
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
ADANA CIMENTO (C) 19 08/04/2020
ANEL ELEKTRIK 28 08/04/2020
ATA GMYO 27 08/04/2020
HUB GIRISIM 84 08/04/2020
METRO YAT. ORT. 34 08/04/2020
TREND GMYO 23 08/04/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835699
BIST
13:1894.149
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 2.077,60
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.463
En Düşük
93.174
13:186,7495
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0314
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
13:187,3513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0327
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3632
En Düşük
7,2810
13:18359,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -2,69
|Açılış
|: 359,30
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,42
|152.171.817
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|6.003.709
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|3.245.646
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|219.967
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|22.737
|% 10,00
|
|UZERB
|2,68
|111.169
|% -9,76
|
|EGCYH
|0,29
|411.785
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,49
|67.413
|% -9,26
|
|YONGA
|8,97
|14.285
|% -5,58
|
|EGCYO
|0,34
|96.783
|% -5,56
|
|GARAN
|7,97
|492.154.466
|% 2,71
|
|THYAO
|9,47
|452.870.268
|% 3,27
|
|ASELS
|24,10
|382.811.131
|% 1,69
|
|PGSUS
|40,28
|360.758.104
|% 9,99
|
|SASA
|9,67
|323.980.775
|% 4,43
|
|YKBNK
|1,90
|218.539.011
|% 1,60
|
|IHLGM
|1,09
|86.226.000
|% 2,83
|
|ISFIN
|3,09
|198.964.479
|% 4,75
|
|GSRAY
|2,42
|152.171.817
|% 10,00
|
|GARAN
|7,97
|492.154.466
|% 2,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2952
|8,3368
|% 0,40
|
|Frank
|6,9241
|6,9658
|% 0,41
|
|Riyal
|1,7924
|1,8014
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.654
|-8,96
|
|Altın Gr.
|359
|359
|-2,69
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,10
|15,19
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,03
|
|B. Petrol
|34,00
|34,00
|0,95
|