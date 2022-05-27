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***ANELE* *AKCNS* *BOSSA* *ISBIR* *YBTAS* *BRISA* *ALCTL* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

27.05.2022 16:59
***ANELE* *AKCNS* *BOSSA* *ISBIR* *YBTAS* *BRISA* *ALCTL* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem


***ANELE******AKCNS******BOSSA******ISBIR******YBTAS******BRISA******ALCTL******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AKBNK, AKCNS, ALCTL, ANELE, BOSSA, BRISA, ISBIR, YBTAS

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
AKBNK 1 AKBANK T.A.Ş. E TUNA YILMAZ 47.657,968
AKCNS 2 AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E TUNA YILMAZ 79.504,616
ALCTL 3 ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. E İHSAN BAŞÖZ 96,751
ANELE 4 ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHÜT VE TİCARET A.Ş. E MAHİR KEREM ÇELİKEL 3.678.097,566
BOSSA 5 BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. E TUNA YILMAZ 5.445,000
BRISA 6 BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E TUNA YILMAZ 112.919,576
ISBIR 7 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E ALİ ÇELİK 302,940
YBTAS 8 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E ADEM YAZICIOĞLU 0,560
YBTAS 9 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E ADEM YAZICIOĞLU 0,933

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032984


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